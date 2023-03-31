Как сделать домашнюю колбасу из курицы на Пасху: простой рецепт

Приближается Пасха 2023 года и многие хозяйки уже начали думать о меню праздничного стола. Стоит отметить, что пасхальный стол не обязательно должен состоять только из пасхальных яиц и сладкой выпечки. Предлагаем попробовать новый рецепт – колбасу из курицы, которая точно удивит и обрадует родных.

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Рецепт домашней колбасы достаточно прост, и вам понадобятся следующие ингредиенты:

900 г куриного бедра;

2 ст. л. майонеза;

15 г желатина;

Чеснок по вкусу;

Соль и перец по вкусу.

Начнём с того, что хорошо промойте куриные бедра и отделите мясо от костей. Кожу можно оставить, чтобы дать вкусу колбасе более насыщенный вкус. Далее нарежьте курицу на маленькие порции, добавьте в мясо измельченный чеснок, любимые приправы, перец и соль по вашим предпочтениям.

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Затем добавьте в мясную смесь две столовые ложки майонеза, тщательно перемешайте и дайте постоять примерно 10 минут. После этого выложите фарш по частям на пищевую пленку и аккуратно заверните, чтобы получить колбасу.

Нагрейте духовку до 120 градусов и обратите внимание, чтобы колбасу запаковать в фольгу перед выпечкой. Колбасу нужно выпекать около 1 часа. Когда она готова, она разлетится на тарелках и удивит гостей праздничного стола.

Приятного аппетита!

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