Как сделать эффективное удобрение из больной ботвы и яблок
Чтобы добавлять больную ботву и яблоки к компоста и получать высококачественное удобрение, следует соблюдать некоторые правила экологического компостирования. Эти простые шаги помогут вам создать полезное удобрение без сохранения инфекции.
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После примерно года вы можете использовать готовый компост в саду или огороде. Он станет отличным удобрением для растений и поможет вам сделать вашу землю более плодородной, пишет Ukr.Media.
- Создайте "воздушную подушку". Основой вашего компоста должны быть подопревшие, подвялые ветки. Они создают внутреннюю структуру компостной кучи и позволяют воздуху легко циркулировать.
- Добавьте траву или ботву сверху. Это поможет сбалансировать содержание компоста и обеспечить необходимое содержание азота.
- Пересыпайте мочевиной. Мочевина или мочевая сыпь ускоряет процесс разложения и помогает избежать инфекции.
- Добавляйте гнилые яблоки и другие органические отходы. Постепенно добавляйте гнилые яблоки и другие органические материалы в компоста.
- Регулярно пересыпайте мочевиной. Каждые 20 см компоста присыпайте его мочевиной, подобно тому, как вы сыпаете соль.
- Закрывайте компостную кучу черным материалом. Черный материал притягивает солнечное тепло, создает парниковый эффект и ускоряет процесс разложения.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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