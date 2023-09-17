Как сделать эффективное удобрение из больной ботвы и яблок

Чтобы добавлять больную ботву и яблоки к компоста и получать высококачественное удобрение, следует соблюдать некоторые правила экологического компостирования. Эти простые шаги помогут вам создать полезное удобрение без сохранения инфекции.

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После примерно года вы можете использовать готовый компост в саду или огороде. Он станет отличным удобрением для растений и поможет вам сделать вашу землю более плодородной, пишет Ukr.Media.

Создайте "воздушную подушку". Основой вашего компоста должны быть подопревшие, подвялые ветки. Они создают внутреннюю структуру компостной кучи и позволяют воздуху легко циркулировать. Добавьте траву или ботву сверху. Это поможет сбалансировать содержание компоста и обеспечить необходимое содержание азота. Пересыпайте мочевиной. Мочевина или мочевая сыпь ускоряет процесс разложения и помогает избежать инфекции. Добавляйте гнилые яблоки и другие органические отходы. Постепенно добавляйте гнилые яблоки и другие органические материалы в компоста. Регулярно пересыпайте мочевиной. Каждые 20 см компоста присыпайте его мочевиной, подобно тому, как вы сыпаете соль. Закрывайте компостную кучу черным материалом. Черный материал притягивает солнечное тепло, создает парниковый эффект и ускоряет процесс разложения.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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