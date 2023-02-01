Как сделать самодельную ловушку для тараканов за копейки: лайфхак

Тараканы в доме – это довольно неприятная проблема, с которой трудно бороться. Средств, которые могут помочь избавиться от тараканов, также много, но не все они работают, а некоторые средства стоят очень дорого.

Бюджетным решением будет сделать липкую самодельную ловушку-приманку, которая реально работает и стоит копейки. Для этого понадобится только скотч.

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Чтобы сделать такую ловушку нужно приобрести "особый" скотч. Это может быть армированная клеящая лента, которую можно найти в хозяйственных и строительных магазинах.

Отрежьте полоску нужного размера и загните края так, чтобы ловушку можно было переносить. В центр ловушки положите приманку, желательно, с ярким запахом. Уложите липкую ловушку за кухонным гарнитуром, поближе к трубам, у мусорника, а также в местах, где вы видели тараканов.

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Каждые 3 дня такую ловушку нужно менять на новую.

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