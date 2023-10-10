Яркие эмоции, удовольствие и близость - секс разряжает, дарит ощущение эйфории и драйва, а еще может повысить риск заражения ЗППП, даже если вы на 100% уверены в партнере. От заболеваний, передающихся половым путем не застрахован никто, - говорят врачи. Ведь вы или ваш партнер могли заболеть в прошлом и упустить инфекцию из виду. Забота о сексуальном здоровье - одна из самых важных сфер нашей жизни, но мы часто оставляем это на потом, пряча интимные проблемы в "долгий ящик". По мнению врачей, именно игра в долгую может привести к серьезным последствиям - от рака шейки матки и полового члена до бесплодия. Мы собрали топ-8 самых распространенных ЗППП, о которых стоит знать каждому.

Доверяй, но проверяй: обследование - превыше всего

Когда дело касается вашего сексуального здоровья, лучшее, что вы можете сделать, - вооружиться знаниями и понаблюдать за собой. Все заболевания имеют симптомы, которые можно распознать по ощущениям, выделениям, высыпаниям на коже и слизистой. Но распознавание симптомов - это только начало, вы не всегда заметите хламидиоз, гонорею, герпес и другие ЗППП, - говорят эксперты. Ощущение жжения при мочеиспускании, зуд и язвы на половых органах, требуют немедленного внимания врача. Однако затянувшиеся ЗППП могут и вовсе не иметь симптомов, но медленно и уверенно наносить вред вашему здоровью.

Невылеченные ЗППП могут привести к хроническим заболеваниям и бесплодию. Защитные меры, такие как презервативы, могут снизить риск заражения ЗППП, однако они не гарантируют 100% безопасность во время полового акта.

Чтобы защитить себя и партнера от опасных инфекций, нужно пройти обследование у врача и, возможно, начать лечение. К счастью, все распространенные венерические заболевания поддаются лечению, главное - вовремя обнаружить и начать терапию. О каких самых распространенных ЗППП стоит знать, чтобы позаботиться о своем здоровье?

ВПЧ - вирус папилломы человека

Почти каждый сексуально активный человек в какой-то момент своей жизни заражается ВПЧ. Это наиболее распространенная инфекция, которая передается половым путем: более 40 типов ВПЧ могут передаваться во время секса. Вы можете заразиться посредством вагинального, анального или орального секса. ВПЧ можно также прихватить при контакте с кожей. Большинство типов ВПЧ не имеют выраженных симптомов. При здоровом функционировании иммунной системы, ваш организм избавляется от них самостоятельно. Но некоторые из них вызывают остроконечные кондиломы, более опасные штаммы могут вызвать рак шейки матки, полового члена, рта или горла. Чтобы защитить себя от рака, врачи рекомендуют вакцинироваться. На сегодняшний день разработаны три вакцины - Церварикс, Гардасил, Гардасил-9, которые защищают от этих видов рака. Гардасил и Гардасил-9 также защищают от кондилом, рака влагалища и анального рака. Эксперты рекомендуют делать прививку от ВПЧ молодым женщинам и мужчинам в возрасте от 11 до 26 лет. Вакцину врачи также применяют для женщин и мужчин в возрасте до 45 лет. Большинство случаев рака шейки матки, вызванных ВПЧ на ранней стадии, можно обнаружить с помощью мазка Папаниколау.

Хламидиоз

Один из самых распространенных ЗППП в мире, который чаще всего передается в при вагинальном или анальном сексе. Заразиться также можно при оральном сексе. Неприятные выделения из влагалища или полового члена с выраженным запахом, а также боль или жжение во время мочеиспускания, - основные признаки хламидий. Но лишь около 25% женщин и 50% мужчин испытывают симптомы. Хламидиоз вызывают бактерии хламидии, поэтому его лечат антибиотиками.

Гонорея

Гонорея также довольно распространенное бактериальное заболевание, которое передается половым путем. Симптомы гонореи похожи с хламидиозом: необычные выделения из влагалища или полового члена, боль или жжение при мочеиспускании. У большинства мужчин, больных гонореей, симптомы проявляются, и лишь 20% женщин могут ощутить признаки заболевания. Гонорея легко лечится антибиотиками.

Сифилис

Сифилис – сложное венерическое заболевание, которое имеет четыре стадии. На начальной стадии основным симптомом является язва. Иногда сифилис называют "великим имитатором", поскольку язва может выглядеть как порез, вросший волос или шишка. Вторая стадия заболевания может характеризоваться сыпью на теле, затем язвами во рту, влагалище или анусе. Симптомы обычно исчезают на третьей, латентной стадии. Эта стадия может длиться годами или всю оставшуюся жизнь. Лишь у 15% людей с нелеченным сифилисом может развиться последняя стадия заболевания, которая вызывает повреждение органов, нервов и психические расстройства. Для лечения сифилиса врачи применяют терапию антибиотиками.

Трихомониаз

Возбудитель трихомониаза - крошечный паразит, который чаще поражает женщин, чем мужчин. Заболевание передается при контакте полового члена и влагалища. Лишь около 30% людей с трихомониазом имеют такие симптомы, как зуд, жжение или боль в половых органах. Прозрачные, белые, желтоватые или зеленоватые выделения с неприятным запахом могут свидетельствовать о наличии инфекции в организме.

ВИЧ/СПИД

Вирус иммунодефицита человека передается через жидкости организма, такие как сперма, вагинальные выделения, кровь и молоко матери. Заразиться можно при вагинальном или анальном половом акте без презерватива или при совместном использовании иглы с инфицированным человеком. ВИЧ невозможно заразиться через слюну или поцелуй. Выраженных симптомов у ВИЧ-инфекции не существует. Нередко они могут ощущаться как при гриппе: мышечные боли, усталость или небольшое повышение температуры. Резкое похудение и диарея также часто сопровождают ВИЧ. Единственный способ узнать, заражены вы или нет, - сдать анализ крови или слюны. Хоть лекарств от ВИЧ не существует, есть специальная терапия, направленная на поддержку иммунной системы, которая позволяет пациентам с ВИЧ жить долго.

Герпес

Герпес может передаваться как половым путем, так и через слюну. Ученые выделяют 2 штамма вируса: простой герпес 1-го типа ВПГ-1 и простой герпес 2-го типа ВПГ-2, оба передаются половым путем и вызывают генитальный герпес. Оральный герпес может проявляться в виде герпеса или волдырей, а также генитальных или анальных язв. Как и сифилис, герпес опасен в период беременности у женщин: может поражать плод, особенно в первом триместре.

Гепатит

Гепатит - одно из самых опасных заболеваний, которое приводит к воспалению и фиброзу печени, может передаваться половым и другими путями. Он бывает нескольких форм с одинаковыми симптомами: слабость, тошнота, рвота, боль в животе, темная моча и пожелтение кожи и глаз. Вирусы гепатита А и В может передаваться половым путем при обмене биологическими жидкостями, а также при совместном использовании игл и во время родов от матери ребенку. От этих вирусов есть вакцины. Гепатит С передается через сперму, кровь и другие жидкости организма, но вакцины против этого вируса не существует. Заболевание может привести к печеночной недостаточности и ранней смерти.

Поскольку большинство пациентов с ЗППП обращаются к специалистам лишь при выраженных симптомах, запущенные венерические заболевания - довольно частое явление. Именно несвоевременное обращение к врачу и отсутствие должной терапии увеличивают количество зараженных и вызывают серьезные осложнения. Бесплодие, рак половых органов, рубцевание маточных труб, высокий риск заражения ВИЧ - невылеченные ЗППП могут стать преградой для здоровой и наполненной жизни и рождения ребенка.