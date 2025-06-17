Как сняться с розыска в ТЦК: объяснение юриста

ТЦК может объявить розыск в отношении лица, не соблюдающего правила военного учета. Такой розыск не имеет определенного срока, однако прекращается при выполнении одного из предусмотренных законом условий.

Гражданин, объявленный в розыск из-за нарушения правил военного учета, можно вывести из розыска территориального центра комплектования (ТЦК) тремя способами. Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Три способа снятия с розыска:

Уплата штрафа Самый простой путь – уплатить административный штраф. В некоторых случаях его могут снизить до 50%. Обжалование в суде Если действия ТЦК были незаконными, их можно обжаловать в суде. В случае положительного решения, личность снимают с розыска. Закрытие дела о правонарушении Если отсутствует состав правонарушения или истечет срок привлечения к административной ответственности, дело закрывают автоматически, и гражданина исключают из розыска.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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