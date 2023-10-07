Как сохранить тепло в доме: на что стоит обратить внимание

Многие люди активно занимаются утеплением своих домов в ожидании холодной осени и зимы. Однако, кроме окон, важно учитывать и состояние двери в вашем доме.

Об этом сообщило издание Express. По общему убеждению, для сохранения тепла в помещениях нужно закрывать все двери. Однако это лишь распространенный миф, и на самом деле существуют другие способы поддержания комфортной температуры в вашем доме.

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В отличие от общепринятого убеждения, закрытие всех дверей в доме не способствует повышению энергоэффективности. Фактически более эффективным решением является оставлять все внутренние двери открытыми при использовании центрального отопления.

Однако, если вы отапливаете только одну комнату, то закрытие двери в этом случае может быть оправданным, поскольку это поможет сохранить тепло в этом конкретном помещении.

Если в вашем доме есть источник тепла, такой как камин или дровяная печь, то важно держать дверь закрытой в этом случае. Это необходимо для сохранения тепла только в той комнате, где вы находитесь, и избежать его рассеяния по всему дому.

Кроме того, обеспечение хорошей герметизации окон и дверей также важно для максимального сохранения тепла в вашем доме. Следуя этим советам, вы сможете создать более комфортные условия на дому во время холодной погоды.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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