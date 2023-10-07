Як зберегти тепло в домі: на що варто звернути увагу

Багато людей активно займаються утепленням своїх осель в очікуванні холодної осені та зими. Однак, окрім вікон, важливо враховувати і стан дверей у вашому будинку.

Про це повідомило видання Express. За загальним переконанням, для збереження тепла в приміщеннях необхідно зачиняти всі двері. Однак це є лише поширеним міфом, і насправді існують інші способи підтримання комфортної температури в вашому будинку.

Читайте також: Інженер назвав ідеальну температуру для обігріву будинку

На відміну від загальноприйнятого переконання, закриття всіх дверей у будинку не сприяє підвищенню енергоефективності. Фактично більш ефективним рішенням є залишати всі внутрішні двері відчиненими під час використання центрального опалення.

Однак, якщо ви обігріваєте лише одну кімнату, то закриття дверей в цьому випадку може бути виправданим, оскільки це допоможе зберегти тепло в цьому конкретному приміщенні.

Якщо у вашому будинку є джерело тепла, таке як камін або дров'яна піч, то важливо тримати двері зачиненими в цьому випадку. Це необхідно для збереження тепла лише в тій кімнаті, де ви перебуваєте, та уникнення його розсіювання по всьому будинку.

Крім того, забезпечення гарної герметизації вікон та дверей також є важливим для максимального збереження тепла у вашому домі. Дотримуючись цих порад, ви зможете створити більш комфортні умови вдома під час холодної погоди.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!