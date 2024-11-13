Как сократить расходы на отопление зимой: ответ Минэнерго

По информации Министерства энергетики Украины, установка двухзонного счетчика электроэнергии позволяет существенно снизить коммунальные платежи в отопительный сезон.

Тарифная система для двухзонного счетчика предполагает разную стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток. В дневной период (с 7:00 до 23:00) тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Ночью (с 23:00 до 7:00) действует льготный тариф – 2,16 гривны за киловатт-час. Пользователи же стандартных счетчиков платят единый тариф 4,32 гривны за киловатт-час независимо от времени потребления. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Дополнительные льготы предусмотрены владельцам электроотопительных установок. В течение отопительного сезона (1 октября 2024 – 30 апреля 2025) они могут воспользоваться пониженным тарифом 2,64 гривны за киловатт-час. Важное условие – месячное потребление электроэнергии не должно превышать 2000 киловатт-часов.

Такой подход к тарификации позволяет оптимизировать использование электроэнергии и существенно сэкономить на коммунальных платежах во время отопительного сезона.

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