Как спасти слишком жидкое картофельное пюре: советы поваров

Пюре – достаточно простое блюдо, которое трудно испортить. Но порой и оно выходит неудачно. Что с этим делать и как исправить ошибки разбирался UaPortal.

Жидкое картофельное пюре

Если вы нарезали картофель очень маленькими кусками или оставили в нем слишком много воды, оно может стать жидким.

Что делать?

Поставьте кастрюлю с жидким пюре на плиту и включите медленный огонь. Вымешивайте до испарения лишней жидкости. Если этот метод не помог, добавьте немного кукурузного крахмала или картофельное пюре быстрого приготовления.

Совет:

Не режьте картошку слишком маленькими кусками: они впитают слишком много воды и пюре получится водянистым. Также хорошо сливайте воду.

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Картофельное пюре с комочками

Если положить картофель в кипящую воду вместо холодной – овощ неравномерно сварится, в результате чего получится комковатое пюре.

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Что делать?

Добавьте в пюре молоко, сливки или сметану и поставьте на огонь. Варите, пюрируя до однородности.

Совет:

Кладите картофель в холодную воду.

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