Як врятувати занадто рідке картопляне пюре: поради кухарів

Пюре – достатньо проста страва, яку важко зіпсувати. Але деколи і воно виходить невдало. Що із цим робити та як виправити помилки розбирався UaPortal.

Рідке картопляне пюре

Якщо ви нарізали картоплю дуже маленькими шматками чи залишили в ній забагато води, воно може стати рідким.

Що робити?

Поставте каструлю з рідким пюре на плиту та включіть повільний вогонь. Вимішуйте до випаровування зайвої рідини. Якщо цей метод не допоміг – додайте трохи кукурудзяного крохмалю чи картопляне пюре швидкого приготування.

Порада:

Не ріжте картоплю занадто маленькими шматками: вони вберуть забагато води та пюре вийде водянистим. Також добре зливайте воду.

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Картопляне пюре з грудочками

Якщо покласти картоплю в киплячу воду замість холодної – овоч нерівномірно звариться, внаслідок чого вийде грудкувате пюре.

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Що робити?

Додайте до пюре молоко, вершки чи сметану та поставте на вогонь. Варіть, пюруючи до однорідності.

Порада:

Кладіть картоплю у холодну воду.

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