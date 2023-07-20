Как спасти урожай смородины, если ягоды опадают: советы огородников

Смородина очень популярна среди дачников, поскольку она требует минимального ухода и почти всегда дает хороший урожай. Однако иногда могут возникать проблемы, в частности опадание ягод с куста. Это может быть вызвано несколькими причинами.

Во-первых, одной из причин может быть недостаток или избыток влаги. В жару почва может пересыхать, что приводит к осадке ягод. В таком случае рекомендуется поливать смородину, сделав несколько борозд по диаметру кроны куста и излив под него 4-5 ведер воды. С другой стороны, избыток влажности также может привести к осадке ягод, поэтому важно не заливать кусты и, если дожди постоянны, рихтовать почву, чтобы влага быстрее испарялась.

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Во-вторых, молодые кусты могут сбрасывать ягоды из-за нехватки сил для удержания большого урожая. Обычно эта проблема решается со временем, и ягоды появятся в следующем сезоне. Кроме того, старые кусты могут сбрасывать ягоды из-за истощения своих ресурсов, тогда им нужна обрезка после сбора урожая, удаления старых и непродуктивных побегов и подкормка куста.

В-третьих, неправильное местонахождение смородины также может повлечь за собой осадку ягод. Смородина нуждается в умеренном солнечном освещении, с расстоянием не менее 1 м между соседними кустарниками, а также тихого и защищенного от ветра места. Если кусты находятся в неподходящем месте или в низине, где застаивается вода, это также может привести к осадке ягод.

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Вредители и болезни также могут быть причиной опадания ягод смородины. Например, заболевания, вызываемые мучнистой росой или антракозом, могут привести к потере ягод. В таких случаях рекомендуется уменьшить частоту поливов во избежание чрезмерной влажности, а также проводить опрыскивание соответствующими растворами. От насекомых-вредителей, таких как огневка, пилильщик и бабочка стеклянница, можно бороться с помощью инсектицидов или биоинсектицидов.

Итак, для того чтобы избежать опадания ягод смородины, важно правильно ухаживать за кустарником, регулировать влажность почвы, правильно обрезать старые кусты и бороться с вредителями и болезнями.

Напомним, мы уже писали, чем нужно подкармливать смородину, чтобы получить невероятный урожай.

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