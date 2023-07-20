Як врятувати врожай смородини, якщо ягоди опадають: поради городників

Смородина є дуже популярною серед дачників, оскільки вона вимагає мінімального догляду і майже завжди дає хороший урожай. Проте, іноді можуть виникати проблеми, зокрема опадання ягід з куща. Це може бути зумовлено кількома причинами.

По-перше, однією з причин може бути нестача або надлишок вологи. У спеку грунт може пересихати, що спричиняє опадання ягід. В такому випадку рекомендується поливати смородину, зробивши кілька борозен по діаметру крони куща і виливши під нього 4-5 відер води. З іншого боку, надлишок вологості також може призвести до опадання ягід, тому важливо не заливати кущі і, якщо дощі постійні, рихтувати грунт, щоб волога швидше випаровувалася.

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По-друге, молоді кущі можуть скидати ягоди через нестачу сил для утримання великого врожаю. Зазвичай це проблема розв'язується з часом, і ягоди з'являться наступного сезону. З іншого боку, старі кущі можуть скидати ягоди через вичерпання своїх ресурсів, тоді їм потрібна обрізка після збору врожаю, видалення старих і непродуктивних пагонів і підгодівля куща.

По-третє, неправильне місцезнаходження смородини також може спричинити опадання ягід. Смородина потребує помірного сонячного освітлення, з відстанню не менше 1 м між сусідніми кущами, а також тихого і захищеного від вітру місця. Якщо кущі знаходяться в непридатному місці або в низині, де застоюється вода, це також може спричинити опадання ягід.

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Шкідники та хвороби також можуть бути причиною опадання ягід смородини. Наприклад, захворювання, які спричиняються борошнистою росою або антракозом, можуть призвести до втрати ягід. У таких випадках рекомендується зменшити частоту поливів, щоб уникнути надмірної вологості, а також проводити обприскування відповідними розчинами. Від комах-шкідників, таких як вогнівка, пильщик і метелик скляниця, можна боротися за допомогою інсектицидів або біоінсектицидів.

Отже, для того щоб уникнути опадання ягід смородини, важливо правильно доглядати за кущами, регулювати вологість грунту, правильно обрізати старі кущі та боротися зі шкідниками та хворобами.

Нагадаємо, ми вже писали, чим треба підживлювати смородину, щоб отримати неймовірний врожай.

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