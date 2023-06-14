Как стерилизовать банки для консервации всего за 4 минуты: лайфхак от Клопотенко

На своем сайте украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко раскрыл простой лайфхак по быстрой стерилизации банок и крышек во время консервирования.

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Согласно совету эксперта, необходимо взять кастрюлю с дуршлагом. Добавьте воды так, чтобы она не касалась дуршлага, создавая паровую баню. Затем на дуршлаг разместите банку и разожгите средний огонь.

Процесс стерилизации банки продлится примерно четыре минуты, как рекомендует специалист. При необходимости добавляйте воду в кастрюлю.

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Относительно крышек их рекомендуется разместить в сотейнике, заполнить его водой и довести до кипения. После этого стерилизуйте крышки в течение одной минуты. Оставьте их в сотейнике до момента, когда вы будете готовы закрыть их, заметил Клопотенко.

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