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Как убрать царапины на очках: 4 лайфхаки

Игорь Романько

Как устранить царапины на линзах очков

Поцарапанные очки могут быть достаточно распространенной проблемой для людей, которые пользуются ими ежедневно. Отличное зрительное восприятие важно для нашего комфорта и безопасности и царапины на линзах могут создавать неудобства. Давайте рассмотрим, почему это происходит и как можно справиться с этой проблемой.

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Царапины на очковых линзах могут образовываться в результате разных факторов, пишет bigmir.net. Одним из них является небрежное обращение с очками, когда линзы трутся о жесткие и абразивные поверхности, такие как пальцы, дверные ручки, столы и прочее. Но есть способы решения данной трудности.

Автомобильный воск: Воск для полировки автомобильного лака может быть полезен для удаления легких царапин на очковых линзах. Для этого нанесите небольшое количество воска на царапины и затем аккуратно потрите их губкой или сухой тканью до тех пор, пока царапины не исчезнут. Затем удалите остатки воска салфеткой из микрофибры.

Зубная паста: Зубная паста без абразивных зерен может быть использована для полировки очковых линз. Нанесите немного зубной пасты на ткань микрофибры или ватный тампон и аккуратно потрите поцарапанные линзы круговыми движениями в течение десяти секунд. Затем промойте линзы и протрите чистой тканью.

Пищевая сода: Пищевая сода также может быть использована для удаления царапин на линзах. Сначала смешайте 1-2 чайные ложки пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получить густую пасту. Затем нанесите эту пасту на поцарапанные части линз и потрите мягкими круговыми движениями с помощью ткани из микрофибры или ватного тампона. Наконец промойте линзы чистой водой и протрите сухой микрофибрной тканью.

Детский шампунь: Если ваши линзы имеют только поверхностные царапины или пыльные, детский шампунь может быть использован для их очистки. Разведите несколько капель детского шампуня в стакане воды и смочите ткань в этом растворе. Осторожно протрите линзы, чтобы они восстановили свой блеск.

Для того чтобы избежать появления царапин на очках, следуйте некоторым советам:

  1. Всегда носите очки и храните их в футляре, если вы не пользуетесь ими.
  2. Убедитесь, что футляр для очков имеет защитный слой, предотвращающий раздавливание.
  3. Будьте осторожны, чтобы не выпустить очки на пол или не отравлять их об жесткие и абразивные поверхности.
  4. Регулярно очищайте очки мягкой тканью из микрофибры.

Следуя этим советам и используя указанные способы удаления царапин, вы сможете сохранить качество и внешний вид своих очков на длительное время.

Напомним, что с проблемой запотевания линз каждую зиму сталкиваются почти все люди, носящие очки. Как избежать появления конденсата на стекле, чтобы всегда оставаться "со зрением", читайте в нашем материале.

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