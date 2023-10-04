Как убрать царапины на очках: 4 лайфхаки

Поцарапанные очки могут быть достаточно распространенной проблемой для людей, которые пользуются ими ежедневно. Отличное зрительное восприятие важно для нашего комфорта и безопасности и царапины на линзах могут создавать неудобства. Давайте рассмотрим, почему это происходит и как можно справиться с этой проблемой.

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Царапины на очковых линзах могут образовываться в результате разных факторов, пишет bigmir.net. Одним из них является небрежное обращение с очками, когда линзы трутся о жесткие и абразивные поверхности, такие как пальцы, дверные ручки, столы и прочее. Но есть способы решения данной трудности.

Автомобильный воск: Воск для полировки автомобильного лака может быть полезен для удаления легких царапин на очковых линзах. Для этого нанесите небольшое количество воска на царапины и затем аккуратно потрите их губкой или сухой тканью до тех пор, пока царапины не исчезнут. Затем удалите остатки воска салфеткой из микрофибры.

Зубная паста: Зубная паста без абразивных зерен может быть использована для полировки очковых линз. Нанесите немного зубной пасты на ткань микрофибры или ватный тампон и аккуратно потрите поцарапанные линзы круговыми движениями в течение десяти секунд. Затем промойте линзы и протрите чистой тканью.

Пищевая сода: Пищевая сода также может быть использована для удаления царапин на линзах. Сначала смешайте 1-2 чайные ложки пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получить густую пасту. Затем нанесите эту пасту на поцарапанные части линз и потрите мягкими круговыми движениями с помощью ткани из микрофибры или ватного тампона. Наконец промойте линзы чистой водой и протрите сухой микрофибрной тканью.

Детский шампунь: Если ваши линзы имеют только поверхностные царапины или пыльные, детский шампунь может быть использован для их очистки. Разведите несколько капель детского шампуня в стакане воды и смочите ткань в этом растворе. Осторожно протрите линзы, чтобы они восстановили свой блеск.

Для того чтобы избежать появления царапин на очках, следуйте некоторым советам:

Всегда носите очки и храните их в футляре, если вы не пользуетесь ими. Убедитесь, что футляр для очков имеет защитный слой, предотвращающий раздавливание. Будьте осторожны, чтобы не выпустить очки на пол или не отравлять их об жесткие и абразивные поверхности. Регулярно очищайте очки мягкой тканью из микрофибры.

Следуя этим советам и используя указанные способы удаления царапин, вы сможете сохранить качество и внешний вид своих очков на длительное время.

Напомним, что с проблемой запотевания линз каждую зиму сталкиваются почти все люди, носящие очки. Как избежать появления конденсата на стекле, чтобы всегда оставаться "со зрением", читайте в нашем материале.

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