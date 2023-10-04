Як прибрати подряпини на окулярах: 4 лайфхаки

Подряпані окуляри можуть бути досить поширеною проблемою для людей, які користуються ними щоденно. Відмінне зорове сприйняття важливо для нашого комфорту та безпеки, і подряпини на лінзах можуть створювати незручності. Давайте розглянемо, чому це стається та як можна подолати цю проблему.

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Подряпини на окулярних лінзах можуть утворюватися в результаті різних факторів, пише bigmir.net. Одним із них є недбале поводження з окулярами, коли лінзи труться об тверді та абразивні поверхні, такі як пальці, дверні ручки, столи і інше. Але існують способи вирішення цієї проблеми.

Автомобільний віск: Віск для полірування автомобільного лаку може бути корисним для видалення легких подряпин на окулярних лінзах. Для цього нанесіть невелику кількість воску на подряпини та потім акуратно потріть їх губкою або сухою тканиною до тих пір, поки подряпини не зникнуть. Потім видаліть залишки воску серветкою з мікрофібри.

Зубна паста: Зубна паста без абразивних зерен може бути використана для полірування лінз окулярів. Нанесіть трохи зубної пасти на тканину мікрофібри або ватний тампон і акуратно потріть подряпані лінзи круговими рухами протягом десяти секунд. Потім промийте лінзи та протріть чистою тканиною.

Харчова сода: Харчова сода також може бути використана для видалення подряпин на лінзах. Спочатку змішайте 1-2 чайні ложки харчової соди з невеликою кількістю води, щоб отримати густу пасту. Потім нанесіть цю пасту на подряпані частини лінз і потріть м'якими круговими рухами за допомогою тканини з мікрофібри або ватного тампону. Нарешті, промийте лінзи чистою водою і протріть сухою мікрофібрною тканиною.

Дитячий шампунь: Якщо ваши лінзи мають лише поверхневі подряпини або покриті пилом, дитячий шампунь може бути використаний для їх очищення. Розведіть кілька крапель дитячого шампуню у склянці води і змочіть тканину в цьому розчині. Обережно протріть лінзи, щоб вони відновили свій блиск.

Для того щоб уникнути появи подряпин на окулярах, дотримуйтесь деяких порад:

Завжди носіть окуляри і зберігайте їх у футлярі, коли ви не користуєтеся ними. Переконайтеся, що футляр для окулярів має захисний шар, що запобігає роздавлюванню. Будьте обережні, щоб не випустити окуляри на підлогу або не трутити їх об жорсткі та абразивні поверхні. Регулярно очищайте окуляри м'якою тканиною з мікрофібри.

Дотримуючись цих порад і використовуючи зазначені способи видалення подряпин, ви зможете зберегти якість та зовнішній вигляд своїх окулярів на тривалий час.

Нагадаємо, що з проблемою запотівання лінз кожної зими стикаються майже всі люди, що носять окуляри. Як уникнути появи конденсату на склі, щоб завжди залишатись "із зором", читайте у нашому матеріалі.

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