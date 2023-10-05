Как убрать жвачку из одежды с помощью майонеза: неожиданный лайфхак

Косметические продукты, такие как жевательная резинка и лак для ногтей, могут оставлять стойкие пятна на вашей одежде, и удалить их бывает не так просто. Но не стоит отказываться от любимых вещей из-за незначительных неудобств. Вместо того чтобы отчаянно соскребать пятна, можно попробовать эффективные и безопасные для ткани методы удаления пятен.

Одним из таких методов является использование натуральных продуктов , таких как майонез, лимонный сок и спирт, пишет express. Не нужно прибегать к химическим средствам, когда можно воспользоваться простыми народными рецептами.

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Как вывести следы от жвачки с помощью майонеза:

Для черных тканей нанесите маленькое количество майонеза на пятно. Потрите майонез мягко, осторожно, прилагая небольшие усилия. Пятно от жвачки начнет исчезать без повреждения ткани. Сразу после этого можно поставить одежду в стиральную машину для дальнейшей стирки.

Как вывести следы от жвачки с помощью лимонного сока:

Окуните пораженную область ткани в лимонный сок. Используйте нож с тупым лезвием, чтобы осторожно удалить остатки жевательной резинки. Поместите одежду в стиральную машину сразу после этого для полного удаления пятна.

Как вывести из одежды лак для ногтей:

Удалите избыток лака для ногтей, используя тупой край ложки или нож. Промокните пораженную область ткани спиртом. Аккуратно протрите одежду с помощью мыла и теплой воды для удаления остатков. После этого отправьте одежду в стиральную машину для окончательной очистки.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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