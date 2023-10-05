Як прибрати жуйку з одягу за допомогою майонезу: неочікуваний лайфхак

Косметичні продукти, такі як жувальна гумка та лак для нігтів, можуть залишати стійкі плями на вашому одязі, і видалити їх буває не так просто. Але не варто відмовлятися від улюблених речей через незначні незручності. Замість того, щоб відчайдушно зіскрібати плями, можна спробувати ефективні та безпечні для тканини методи видалення плям.

Одним з таких методів є використання натуральних продуктів, таких як майонез, лимонний сік та спирт, пише express. Не потрібно вдаватись до хімічних засобів, коли можна скористатися простими народними рецептами.

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Як вивести сліди від жуйки за допомогою майонезу:

Для темних тканин нанесіть невелику кількість майонезу на пляму. Потріть майонез м’яко, обережно, прикладаючи невеликі зусилля. Пляма від жуйки почне зникає без пошкодження тканини. Відразу ж після цього можна поставити одяг у пральну машину для подальшого прання.

Як вивести сліди від жуйки за допомогою лимонного соку:

Занурте уражену область тканини у лимонний сік. Використовуйте ніж з тупим лезом, щоб обережно видалити залишки жувальної гумки. Помістіть одяг у пральну машину відразу ж після цього для повного видалення плями.

Як вивести з одягу лак для нігтів:

Видаліть надлишок лаку для нігтів, використовуючи тупий край ложки або ніж. Промокніть уражену область тканини спиртом. Акуратно протріть одяг за допомогою мила та теплої води для видалення залишків. Після цього відправте одяг у пральну машину для остаточного очищення.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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