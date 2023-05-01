Как вывести жирные пятна из одежды с помощью сухого шампуня

Иногда каждому из нас приходится столкнуться с проблемой жирных пятен на одежде. Это загрязнение кажется неприятным и небезопасным для нашей одежды. Однако есть простой способ, который поможет вам легко и быстро избавиться от жирного пятна на одежде без нужды в стирке.

Пользователь TikTok @imaanduh поделилась этим знанием с интернет-сообществом, демонстрируя, как сухой шампунь может помочь смыть жирные пятна с вашей одежды.

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Она наносит небольшое количество сухого шампуня на загрязнение и оставляет его на час. После этого она просто стирает остатки шампуня с одежды салфеткой, и пятна исчезают почти мгновенно.

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Этот лайфхак работает и со свежими, и со старыми пятнами. Это означает, что вы можете использовать его не только для небольших пятен, но и для больших загрязнений. Таким образом, вы сможете сэкономить время и сохранить вашу одежду от лишней стирки.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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