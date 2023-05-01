Як видалити жирні плями з одягу за допомогою сухого шампуню

Іноді кожному з нас доводиться зіткнутися з проблемою жирних плям на одязі. Це забруднення здається неприємним і небезпечним для нашого одягу. Однак є простий спосіб, який допоможе вам легко і швидко позбутися жирної плями на одязі без потреби в пранні.

Користувач TikTok @imaanduh поділилася цим знанням з інтернет-спільнотою, демонструючи, як сухий шампунь може допомогти змити жирні плями з вашого одягу.

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Вона наносить невелику кількість сухого шампуню на забруднення і залишає його на годину. Після цього вона просто стирає залишки шампуню з одягу серветкою, і плями зникають майже миттєво.

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Цей лайфхак працює і зі свіжими, і зі старими плямами. Це означає, що ви можете використовувати його не тільки для невеликих плям, але й для більших забруднень. Таким чином, ви зможете заощадити час і зберегти ваш одяг від зайвого прання.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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