Как ухаживать за каланхоэ и заставить его цвести в домашних условиях

Важно соблюдать основные правила ухода за этим растением, и тогда оно порадует вас ярким цветением. Во многих магазинах каланхоэ поражает своим великолепным цветением, и кажется, что оно цветет круглый год. Но на самом деле это не так.

Продавцы часто используют специальные методы усиления цветения перед продажей. Поэтому, покупая каланхоэ, следует знать, что это растение, цветущее определенное время и требующее определенных условий для этого, пишет ТСН.

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Цветение каланхоэ происходит один раз в год, обычно в конце зимы или начале весны. По правильному уходу возможно цветение к середине весны и даже второе цветение летом.

Основным фактором, влияющим на цветение каланхоэ, есть свет. Натуральный процесс образования бутонов начинается, когда продолжительность светового дня сокращается. Поэтому важно создать для растения короткий световой день, не превышающий 8-10 часов в сутки, прекратить полив в течение 3-4 недель перед ожидаемым цветением. Если растение освещать дольше, то это может помешать формированию бутонов и каланхоэ не зацветает.

Некоторые цветоводы накрывают растение с вечера до утра, используя темную ткань или бумагу. Другой вариант – скрыть горшок в темном месте, например, в шкафу. Также следует соблюдать правильный температурный режим. В зависимости от сорта каланхоэ формирование бутонов может занять от 10 до 24 дней. При правильном световом, температурном и поливном режимах, в начале зимы на растении появляются почки, и спустя некоторое время она расцветает в течение 4-11 недель.

После завершения цветения каланхоэ важно подождать, пока оно полностью перестанет цвести, и тогда обрезать старые стебли. На молодых растениях следует оборвать активные точки роста, а на взрослых – удалить деревянные ростки на нужную высоту. Это поможет сформировать крону и предотвратить вытягивание каланхоэ.

Пересаживая растение, важно подготовить больший горшок и использовать почву для суккулентов. После цветения следует снизить частоту полива, так как увеличенная влажность может привести к гнильцу корней. Также следует регулярно подпитывать каланхоэ комплексными удобрениями для суккулентов 2 раза в месяц.

Важно соблюдать оптимальную температуру для цветения каланхоэ: дневная температура должна составлять от 22 до 27 градусов, а ночная – от 16 до 18 градусов. Храните растение подальше от отопительных приборов, окон и балконных дверей, поскольку перепады температуры могут нанести вред каланхоэ.

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