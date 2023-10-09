Як доглядати за каланхое та змусити його цвісти в домашніх умовах

Важливо дотримуватися основних правил догляду за цією рослиною, і тоді вона порадує вас яскравим цвітінням. У багатьох магазинах каланхое вражає своїм чудовим цвітінням, і здається, що воно квітне цілий рік. Але насправді це не так.

Продавці часто використовують спеціальні методи для підсилення цвітіння перед продажем. Тому, купуючи каланхое, варто знати, що це рослина, яка цвіте певний час і вимагає певних умов для цього, пише ТСН.

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Цвітіння каланхое відбувається один раз на рік, зазвичай в кінці зими або на початку весни. З правильного догляду можливе цвітіння до середини весни і навіть друге цвітіння влітку.

Основним чинником, що впливає на цвітіння каланхое, є світло. Натуральний процес утворення бутонів починається, коли тривалість світлового дня скорочується. Тому важливо створити для рослини короткий світловий день, що не перевищує 8-10 годин на добу, і припинити полив протягом 3-4 тижнів перед очікуваним цвітінням. Якщо рослину освітлювати довше, то це може завадити формуванню бутонів, і каланхое не зацвітає.

Деякі квіткарі накривають рослину з вечора до ранку, використовуючи темну тканину або папір. Інший варіант - приховати горщик у темному місці, наприклад, у шафі. Також слід дотримуватися правильного температурного режиму. Залежно від сорту каланхое, формування бутонів може зайняти від 10 до 24 днів. При правильному світловому, температурному і поливному режимах, на початку зими на рослині з'являються бруньки, і через деякий час вона розцвітає протягом 4-11 тижнів.

Після завершення цвітіння каланхое важливо зачекати, поки воно повністю перестане цвісти, і тоді обрізати старі стебла. На молодих рослинах слід обірвати активні точки росту, а на дорослих – видалити задерев'янілі паростки на потрібну висоту. Це допоможе сформувати крону і запобігти витягуванню каланхое.

Пересаджуючи рослину, важливо підготувати більший горщик та використовувати ґрунт для сукулентів. Після цвітіння слід зменшити частоту поливу, оскільки збільшена вологість може призвести до гнильцю коренів. Також слід регулярно підживлювати каланхое комплексними добривами для сукулентів 2 рази на місяць.

Важливо дотримуватися оптимальної температури для цвітіння каланхое: денна температура повинна становити від 22 до 27 градусів, а нічна – від 16 до 18 градусів. Зберігайте рослину подалі від опалювальних приладів, вікон і балконних дверей, оскільки перепади температури можуть завдати шкоди каланхое.

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