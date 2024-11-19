Как украсить дом к Новому Году-2025: яркие идеи

Хотя к праздникам еще есть время, стоит заранее подумать о декорировании дома. Как создать атмосферу, которая принесет уют и радость, – рассказывает Дом 24.

Символ 2025 года

2025 пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, которая, по китайскому гороскопу, символизирует интуицию, гибкость и способствует воплощению новых проектов и смелых идей. Этот знак поможет взглянуть на мир под новым углом и переоценить жизненные приоритеты. Он побуждает к внутренней гармонии и развитию, а также может открыть новые возможности. Змея может принести испытание, но они только закаляют характер и укрепят свободу для достижения желаемого.

Цвета для декора елки и дома

Зеленый цвет, а также золотистые и желтые оттенки принесут удачу в 2025 году. Украшать дом стоит именно в этих цветах. Зеленая палитра от нежного изумрудного до насыщенного травянистого отлично подойдет. Также уместны будут серебристые, песочные и золотистые акценты. Не следует использовать неоновые, черные, серые и красные оттенки, чтобы не вызвать недовольство покровительницы года.

Интересно, что изумрудный цвет символизирует богатство, поэтому специалисты советуют положить под елку несколько монет, чтобы привлечь финансовый успех.

Декорирование дома к Новому году 2025

Поскольку основные цвета года – зеленый, золотой и желтый, украшения дома должны быть исполнены именно в этих оттенках. Перед декорированием следует:

сделать генеральную уборку,

спланировать расположение украшений,

проверить наличие всех материалов.

Каждая комната может иметь свой стиль. Вот несколько идей:

Окна на кухне со снегом

Кухня не место для большого количества декора, но добавить праздничную нотку можно. Салфетки, фартуки и скатерти – это только начало. На окнах можно создать зимнюю композицию с помощью малярной ленты и спрея-снега. Нанесите ленту для создания имитации деревянных рам, затем обведите рисунок искусственным снегом.

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Декор елки в гостиной

Украшение елки – важная часть подготовки к праздникам. Выберите зеленый, желтый и золотой цвет для декорирования. Украшения можно сделать самостоятельно, например бантики, которые станут элегантным дополнением.

Декор лестницы

Лестница может стать центром внимания праздничного декора. Потребуется немало украшений, но результат стоит усилий.

Праздничный стол

Украсьте зону праздничного стола игрушками и ветками елки. Для этого можно прикрепить к потолку палку или гардину и разместить на ней декор.

Добавьте тепло и уют, и ваш дом засияет праздничным настроением!

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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