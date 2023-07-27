Как улучшить аппетит ребенка: топ -5 советов педиатра

Хороший аппетит у ребенка – главная мечта для каждой мамы. Если ребенок не хочет тратить свое время на еду, это может беспокоить родителей. Но очень важно избегать некоторых распространенных ошибок, которые могут возникнуть при кормлении детей.

Об этом пишет lady.tochka.net.

Первая ошибка состоит в том, что дети могут получать пищу там, где это удобно для всех членов семьи, например, во время бегания или перед телевизором. Вместо этого рекомендуется кормить детей за столом, чтобы они могли наблюдать за тем, как ест остальная семья, и копировать их действия.

Вторая ошибка – это отвлекать ребенка от еды, рассказывая разные истории или проводя игры за столом. Это может привести к тому, что ребенок не будет наслаждаться едой и не будет чувствовать вкус и запах пищи. Вместо этого лучше сосредоточить внимание на самом процессе еды и создать положительный опыт для ребенка.

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Третья ошибка состоит в том, что детей кормят по требованию, когда они сами показывают признаки голода. Вместо этого, рекомендуется устанавливать режим питания, чтобы ребенок знал, когда ожидать пищи, и мог настроиться на прием пищи.

Четвертое заблуждение – это пытаться заставить ребенка есть, когда он отказывается. Не стоит навязывать ребенку еду, если он уже наелся или не хочет определенное блюдо. Лучше довериться ее аппетиту и не создавать неприятных ассоциаций с едой.

Пятое заблуждение: если ребенок отказывается от одного блюда предложи другому, пусть выберет между двумя. Малыш почувствует, что его мнение учитывают и заинтересуется едой.

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