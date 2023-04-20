Как в отеле: Как сделать махровые полотенца мягкими после стирки
Полотенца могут стать жесткими и неприятными на ощупь из-за частой стирки. Но есть простой способ, который поможет вернуть им былую мягкость и нежность.
Обычно вода делает полотенца жесткими, поэтому можно попытаться смягчить их специальными средствами или использовать гели и средства для стирки высокого качества, не содержащие хлор и фосфаты.
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Есть также эффективный лайфхак, который поможет смягчить ткань полотенец. И все необходимое для этого есть под рукой.
Для того чтобы сделать полотенца мягкими и пушистыми, понадобится:
- Несколько столовых ложек уксуса;
- Ложка кондиционера для волос;
- Обычная вода.
Чтобы смягчить полотенца, нужно смешать все компоненты и замочить в этом растворе уже выстиранные полотенца. После этого их нужно повесить, чтобы они высохли. Важно, чтобы махровая ткань во время сушки не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей и горячего воздуха. Иначе ворс снова приобретет жесткость.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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