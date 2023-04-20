Как в отеле: Как сделать махровые полотенца мягкими после стирки

Полотенца могут стать жесткими и неприятными на ощупь из-за частой стирки. Но есть простой способ, который поможет вернуть им былую мягкость и нежность.

Обычно вода делает полотенца жесткими, поэтому можно попытаться смягчить их специальными средствами или использовать гели и средства для стирки высокого качества, не содержащие хлор и фосфаты.

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Есть также эффективный лайфхак, который поможет смягчить ткань полотенец. И все необходимое для этого есть под рукой.

Для того чтобы сделать полотенца мягкими и пушистыми, понадобится:

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Несколько столовых ложек уксуса;

Ложка кондиционера для волос;

Обычная вода.

Чтобы смягчить полотенца, нужно смешать все компоненты и замочить в этом растворе уже выстиранные полотенца. После этого их нужно повесить, чтобы они высохли. Важно, чтобы махровая ткань во время сушки не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей и горячего воздуха. Иначе ворс снова приобретет жесткость.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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