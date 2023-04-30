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Как влияют магнитные бури на здоровье и когда их ждать в мае: календарь

Дутик Катерина

Магнитные бури в мае 2023 - названы опасные дни в мае и как уберечь здоровье

Магнитные бури, ежемесячно накрывающие Землю, оказывают негативное влияние на здоровье людей. Они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах и мышцах и т.д.

В мае ожидаются метеоудары разной мощности: от совсем не ощущаемых, и те, которые очень высокой силы. На них люди реагируют по-разному. Ведь кто-то совсем не чувствует, а другие страдают.

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В мае 2023 года известно о следующих опасных днях:

  • с 11 по 17 мая – сильная магнитная буря;
  • с 20 по 25 мая – средней силы магнитная буря;
  • 28 мая – самая мощная за весь месяц магнитная буря.

Магнитная буря – это выбросы корональной массы Солнца, сильные вспышки, входящие в заряженную атмосферу Земли и вызывающие геомагнитные возмущения. Кроме воздействия на здоровье, магнитные бури также вызывают сбои в работе электроники и вызывают полярные сияния.

Влияющий имеет магнитная буря

Основные симптомы, на которые жалуются люди:

  • Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени.
  • Сердцебиение может ускоряться, артериальное давление прыгает.
  • Возникает тошнота, с пищеварением могут возникнуть проблемы.
  • Слабость, сонливость, повышенная утомляемость
  • Нарушение концентрации часто невозможно сосредоточиться на задачах.
  • Бессонница или наоборот.
  • Возникает апатия, сил нет.
  • Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния.
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях и суставах, боли в местах прошлых переломов или травм.

Как можно улучшить здоровье во время магнитных бурь

Медики советуются, что в такие опасные дни следует не напрягаться психоэмоционально и снизить физическую нагрузку. Лучше всего высыпаться и достаточно отдыхать, хорошо питаться и соблюдать режим дня.

Добавьте в ежедневный рацион овощей и фруктов, пейте больше чистой воды. Не стоит налегать кофе, алкоголь и энергетики. Откажитесь от жирной и вредной еды.

Утром и перед сном отдавайте предпочтение контрастному душу. Также гуляйте побольше на свежем воздухе, ходите в бассейн, на йогу.

Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом и при необходимости обращаться к врачу.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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