Как влияют магнитные бури на здоровье и когда их ждать в мае: календарь
Магнитные бури, ежемесячно накрывающие Землю, оказывают негативное влияние на здоровье людей. Они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах и мышцах и т.д.
В мае ожидаются метеоудары разной мощности: от совсем не ощущаемых, и те, которые очень высокой силы. На них люди реагируют по-разному. Ведь кто-то совсем не чувствует, а другие страдают.
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В мае 2023 года известно о следующих опасных днях:
- с 11 по 17 мая – сильная магнитная буря;
- с 20 по 25 мая – средней силы магнитная буря;
- 28 мая – самая мощная за весь месяц магнитная буря.
Магнитная буря – это выбросы корональной массы Солнца, сильные вспышки, входящие в заряженную атмосферу Земли и вызывающие геомагнитные возмущения. Кроме воздействия на здоровье, магнитные бури также вызывают сбои в работе электроники и вызывают полярные сияния.
Влияющий имеет магнитная буря
Основные симптомы, на которые жалуются люди:
- Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени.
- Сердцебиение может ускоряться, артериальное давление прыгает.
- Возникает тошнота, с пищеварением могут возникнуть проблемы.
- Слабость, сонливость, повышенная утомляемость
- Нарушение концентрации часто невозможно сосредоточиться на задачах.
- Бессонница или наоборот.
- Возникает апатия, сил нет.
- Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния.
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях и суставах, боли в местах прошлых переломов или травм.
Как можно улучшить здоровье во время магнитных бурь
Медики советуются, что в такие опасные дни следует не напрягаться психоэмоционально и снизить физическую нагрузку. Лучше всего высыпаться и достаточно отдыхать, хорошо питаться и соблюдать режим дня.
Добавьте в ежедневный рацион овощей и фруктов, пейте больше чистой воды. Не стоит налегать кофе, алкоголь и энергетики. Откажитесь от жирной и вредной еды.
Утром и перед сном отдавайте предпочтение контрастному душу. Также гуляйте побольше на свежем воздухе, ходите в бассейн, на йогу.
Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом и при необходимости обращаться к врачу.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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