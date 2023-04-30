Как влияют магнитные бури на здоровье и когда их ждать в мае: календарь

Магнитные бури, ежемесячно накрывающие Землю, оказывают негативное влияние на здоровье людей. Они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах и мышцах и т.д.

В мае ожидаются метеоудары разной мощности: от совсем не ощущаемых, и те, которые очень высокой силы. На них люди реагируют по-разному. Ведь кто-то совсем не чувствует, а другие страдают.

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В мае 2023 года известно о следующих опасных днях:

с 11 по 17 мая – сильная магнитная буря;

с 20 по 25 мая – средней силы магнитная буря;

28 мая – самая мощная за весь месяц магнитная буря.

Видео дня

Магнитная буря – это выбросы корональной массы Солнца, сильные вспышки, входящие в заряженную атмосферу Земли и вызывающие геомагнитные возмущения. Кроме воздействия на здоровье, магнитные бури также вызывают сбои в работе электроники и вызывают полярные сияния.

Влияющий имеет магнитная буря

Основные симптомы, на которые жалуются люди:

Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени.

Сердцебиение может ускоряться, артериальное давление прыгает.

Возникает тошнота, с пищеварением могут возникнуть проблемы.

Слабость, сонливость, повышенная утомляемость

Нарушение концентрации часто невозможно сосредоточиться на задачах.

Бессонница или наоборот.

Возникает апатия, сил нет.

Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния.

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях и суставах, боли в местах прошлых переломов или травм.

Как можно улучшить здоровье во время магнитных бурь

Медики советуются, что в такие опасные дни следует не напрягаться психоэмоционально и снизить физическую нагрузку. Лучше всего высыпаться и достаточно отдыхать, хорошо питаться и соблюдать режим дня.

Добавьте в ежедневный рацион овощей и фруктов, пейте больше чистой воды. Не стоит налегать кофе, алкоголь и энергетики. Откажитесь от жирной и вредной еды.

Утром и перед сном отдавайте предпочтение контрастному душу. Также гуляйте побольше на свежем воздухе, ходите в бассейн, на йогу.

Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом и при необходимости обращаться к врачу.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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