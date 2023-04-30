Як впливають магнітні бурі на здоров'я та коли їх очікувати у травні: календар

Магнітні бурі, які щомісяця накривають Землю, мають негативний вплив на здоров'я людей. Вони скаржаться на головні болі, запаморочення, нудоту, біль в суглобах та м'язах тощо.

У травні очікуються метеоудари різної потужності: від таких, які зовсім не відчуваються, та ті, які дуже високої сили. На них люди реагують по-різному. Адже хтось зовсім не відчуває, а інші – страждають.

Читайте також: У травні очікується кілька сильних магнітних бур: коли саме

У травні 2023 року відомо про наступні небезпечні дні:

з 11 по 17 травня – сильна магнітна буря;

з 20 по 25 травня – середньої сили магнітна буря;

28 травня – найпотужніша за весь місяць магнітна буря.

Відео дня

Магнітна буря – це викиди корональної маси Сонця, сильні спалахи, які входять в заряджену атмосферу Землі, та викликають геомагнітні збурення. Окрім впливу на здоров'я, магнітні бурі також спричиняють збої в роботі електроніки та викликають полярні сяйва.

Який впливає має магнітна буря

Основні симптоми, на які скаржаться люди:

Головний біль, запаморочення, туман у голові, напад мігрені.

Серцебиття може прискорюватися, артеріальний тиск стрибає.

Виникає нудота, з травленням можуть бути проблеми.

Слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність

Порушення концентрації, часто неможливо зосередитися на задачах.

Безсоння чи навпаки.

З'являється апатія, сил немає.

Дратівливість, агресія, підвищена тривожність, депресивні стани.

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках та суглобах, біль у місцях минулих переломів чи травм.

Як можна покращити здоров'я під час магнітних бур

Медики радяться, що в такі небезпечні дні варто не напружуватися психоемоційно та знизити фізичне навантаження. Найкраще висипатися та достатньо відпочивати, добре харчуватися та дотримуватися режиму дня.

Додайте до щоденного раціону овочів та фруктів, пийте більше чистої води. Не варто налягати на каву, алкоголь та енергетики. Відмовтеся від жирної та шкідливої їжі.

Вранці та перед сном надавайте перевагу контрастному душу. Також гуляйте більше на свіжому повітрі, ходіть до басейну, на йогу.

Людям із хронічними захворюваннями бажано тримати під руками необхідні препарати та більше відпочивати, дихати свіжим повітрям та за необхідності звертатися до лікаря.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!