Очікується зростання до 5 рівня: прогноз магнітних бур на 3-6 квітня

У середу, 2 квітня, Землю накрила потужна магнітна буря, яка досягла рівня K-індексу 7. За прогнозами, вже наступного дня, 3 квітня, геомагнітна обстановка поступово стабілізується. Очікується, що після періоду високої активності ситуація нормалізується, проте через кілька днів можливе повторне підвищення активності.

У перший день магнітна буря досягла високого рівня, що могло викликати у метеочутливих людей головний біль, запаморочення, втому, порушення сну та дратівливість. Наступного дня прогнозується стабілізація геомагнітного поля, що може зменшити дискомфорт. Однак у наступні дні активність знову зросте, що може призвести до повернення неприємних симптомів, таких як втома, знижена концентрація та головний біль. Згодом, 6 квітня, магнітна активність дещо знизиться, але залишатиметься на помірному рівні.

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Фахівці радять метеочутливим людям зберігати спокій, уникати надмірних навантажень і приділяти більше часу відпочинку. Актуальний прогноз магнітних бур на період з 2 по 6 квітня 2025 року можна знайти на ресурсі "Ми-Україна".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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