В Україні було змінено умови виплат по програмі 'Контракт 18-24': про що йдеться

В Україні змінили умови виплат за програмою "Контракт 18-24", розширивши її дію на військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Відтепер програма "Контракт 18-24" поширюватиметься не лише на Збройні сили України, а й на нацгвардійців і прикордонників.

Основні зміни передбачають розширення підстав для одноразових грошових виплат. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, про що повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук через свій Telegram-канал.

Грошову винагороду зможуть отримувати ті військові, які проходять службу в бойових умовах, беруть участь у боях на тимчасово окупованих територіях або перебувають у зонах між позиціями сил оборони та військ агресора.

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Також Генеральному штабу ЗСУ, Головному управлінню Нацгвардії та Адміністрації Держприкордонслужби надано право визначати перелік посад для військовослужбовців віком від 18 до 25 років. Крім того, уряд спростив процедуру медичного огляду, зокрема знизив вимоги щодо консультації лікаря-психіатра.

Програма "Контракт 18-24" була анонсована у лютому цього року президентом Володимиром Зеленським. За словами глави держави, це добровільна контрактна пропозиція, а не мобілізація. Як зазначили в Міноборони, добровольці, які укладуть контракт, отримають виплату в розмірі 1 мільйон гривень: спочатку 200 тисяч гривень, а решту суми протягом року служби.

Нагадаємо, у Резерв+ можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку.

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