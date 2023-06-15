'Как всегда – фильтры': 47-летнюю Могилевскую, показавшую себя без макияжа, обвинили в фотошопе

Украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях посетила Черкассы, поблагодарила город за "прекрасный спектакль" в своем Instagram.

При этом 47-летняя артистка опубликовала видео в stories и фото, где она показала лицо без макияжа.

Она также поблагодарила местную гостиницу за гостеприимство.

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"Какое прекрасное место на земле под Черкассами! Спасибо за гостеприимство, спасибо за классный отдых! Так приятно – начало летнего сезона. Бассейн только наполняется, все только начинается, столько надежд и будущего тепла. Верю в лучшее!", – подписала Могилевская свое фото.

Видео дня

Фанаты певицы засыпали ее комплиментами в комментариях, отмечая, что она выглядит великолепно.

Однако некоторые подписчики Могилевской обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров и фотошопа и даже отмечали, что не могли узнать, кто это.

Напомним, ранее в сети Могилевскую критиковали за избыточный вес.

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