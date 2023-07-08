Как выбрать купальник: топ-5 полезных советов

Мы не можем себе представить летний сезон без купальников. Но у многих женщин возникают сложности с его выбором. Мы дадим вам несколько советов, которые помогут подобрать идеальный купальник.

Размер

Одним из главных аспектов при выборе купальника является размер. Попробуйте несколько вариантов, чтобы найти оптимальную посадку. Купальник не должен быть слишком обтягивающим или свободным.

Тип фигуры

Различные модели купальников подходят для разных типов фигур. Например, женщинам с большой грудью можно рекомендовать бикини, а тем, у кого широкие бедра, подойдут топы с трусиками-шортами или бикини.

Видео дня

Стиль

Определитесь со стилем купальника, который вам нравится. Вы можете выбрать между бикини, однослойным купальником, монокини или танкини, комбинирующими элементы бикини и однослойного купальника.

Цвет и принт

Выберите цвет или узор, который вам нравится и соответствует вашему стилю. Яркие цвета могут привлекать внимание, в то время как темные узоры создают визуальный эффект стройности. Принты могут помочь создать особый образ или отвлечь внимание от определенных деталей.

Читайте также: Какие шорты будут актуальны летом: стилистка показала самые лучшие модели (фото)

Комфорт

Убедитесь, что купальник удобно сидит на вас и не стесняет движений. Помните, что вы будете активно двигаться и находиться на солнце, поэтому важно выбрать купальник, не ограничивающий вашу свободу движения.

Купите купальники от надежных производителей, чтобы быть уверенным в их качестве. Обратите внимание на материал, из которого изготовлен купальник: лучше выбирать высококачественные материалы, быстро сохнущие и сохраняющие свою форму.

Напомним, мы уже писали о модных купальниках на лето, которые сделают вас стройнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !