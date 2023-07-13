Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях: советы огородников

Если вы хотите вырастить лимон, но не уверены, что у вас получится, не бойтесь. Завести лимонное дерево может любой желающий. Как это сделать и как ухаживать за лимонным деревом в горшке подскажет UaPortal.

Как посеять семена лимона

Чтобы получить растение, можно взять семена из лимона, приобретенного в любом магазине. Да, существует шанс, что она не прорастет, но в таком случае можно попробовать снова, поскольку жизнеспособные семена не редкость в магазинных лимонах.

Для семян подойдет обычная универсальная почва. Главное – не забывайте поливать его и держать в хорошо освещенном месте, поскольку лимоны – очень солнечнолюбивые растения. Лучшее место для них – южное окно.

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Чтобы ускорить произрастание, можно создать парниковые условия. Просто накройте горшок с семенами пленкой для еды и проколите ее несколько раз.

Как правильно ухаживать за лимонным деревом

Помимо достаточного количества солнечного света, растение нуждается также в регулярном поливе. Летом и зимой, когда влажность воздуха низкая, также хорошо опрыскивать растение водой.

Идеальная температура для лимона – 23-25 градусов. Высокая температура или холод плохо влияют на растение.

Обычные универсальные удобрения подойдут для лимонного дерева. Но также можно приобрести специальные удобрения для цитрусовых.

Лимонное дерево, если созданы благоприятные условия, растет очень быстро, но его нужно обрезать. Эта процедура только укрепит растение – она выпустит больше побегов и сформирует более густую крону.

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Вредители

Лимонное дерево может стать местом обитания некоторых вредных насекомых, атакующих комнатные растения. В частности, на нем могут появляться паутинные клещи. Также лимоны привлекают щитовки, мучнистые черви и тли. Поэтому растение следует регулярно проверять и в случае необходимости обрабатывать инсектицидами – как готовыми, так и самодельными.

Когда ждать плодоношения

В хороших условиях выращивание лимонное дерево может приносить плоды. Оно может начать цвести даже на второй год, но для получения плодов придется подождать не менее 3-5 лет. Лимоны, выращенные в помещении, могут не иметь такого насыщенного вкуса, как растущие в открытом грунте, но они все равно доставят много удовольствия.

Напомним, мы уже писали об ошибках, которые нельзя допускать при выращивании рассады.

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