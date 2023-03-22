Шесть ошибок, которые погубят рассаду

Как выращивать рассаду и какие ошибки погубят ваш урожай

Весной начинается сезон выращивания рассады. Этот процесс кропотлив и стоит учитывать много нюансов.

Некоторые ошибки могут испортить урожай. UAportal рассказывает, что нельзя делать во время проращивания сеянцев.

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1. Правильно покупайте семена. Если вы не заготавливаете самостоятельно семена, то покупайте у проверенных продавцов и магазинах.

При необходимости семена можно обработать крепким раствором марганца. Для этого окуните семена на 20 минут в раствор, а затем промойте проточной водой. Фабричные семена обычно уже возделаны.

2. Длинное замачивание. Не нужно на длительное время замачивать обеззараженные семена в воде. Это нужно делать не больше 12-20 часов, поскольку оно может "задохнуться", а когда будете сеять, то не прорастет, а сгниет.

3. Ранний посев. Не стоит слишком рано высаживать в открытую почву рассаду помидоров, перцы, огурцы и т.п.

Если у вас нет возможности взорвать рассаду в теплице, а также подсвечивать ее во время выращивания, не делайте этого. Иначе саженцы вытянутся, перерастут и будут долго адаптироваться при пересадке.

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4. Неправильная почва. Не стоит высаживать семена в тяжелую почву. Он должен быть рыхлым и легким. Учитывайте особенности каждой культуры при подготовке грядок, где вы планируете ее рассаживать.

5. Неправильная температура. Чтобы не было быстрого прорастания и поражения черной ножкой, нужно сохранять температуру воздуха не менее 23-25 градусов тепла для покрытых пленкой и стеклом посевов.

6. Отсутствие закаливания. За неделю-две до высадки рассады в грунт ее нужно закалить на открытом воздухе. Делать это нужно в безветренную погоду, увеличивая время пребывания на улице. Лучше всего высаживать рассаду в пасмурную погоду.

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Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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