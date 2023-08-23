Как вырастить венерину мухоловку дома и как за ней ухаживать

Dionaea muscipula, также известная как венерина мухоловка, является мясоядным растением. Ее можно вырастить и дома, однако ростки все же придется покупать, поскольку размножить ее самостоятельно довольно проблематично.

Венерина мухоловка имеет небольшие, листовидные ловушки, которые она использует для ловли насекомых. Ловушки состоят из двух половинок, которые соединены между собой слоем мягкой ткани. На внутренней поверхности ловушки есть множество волосков, которые очень чувствительны к прикосновению. Когда насекомое садится на ловушку, волоски активируются и запускают механизм закрытия. Ловушки закрываются очень быстро, и насекомое становится заблокированным внутри.

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Затем венерина мухоловка выделяет пищеварительный сок, растворяющий насекомое. Насекомые перевариваются в течение нескольких дней, и растение получает из них необходимые питательные вещества.

Венерина мухоловка является популярным комнатным растением. Она неприхотлива в уходе, но требует определенных условий для роста. Она должна выращиваться в кислом торфе, в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Она также должна регулярно поливаться, но не слишком обильно.

Венерины мухоловки лучше всего чувствуют себя, получая по крайней мере шесть часов яркого солнечного света в день. Когда они выращиваются внутри при искусственном освещении, их следует держать на расстоянии примерно 20 сантиметров от люминесцентных ламп.

Садоводы говорят, что понять, когда мухоловкам нужно больше света, можно, если ловушки растения не имеют розового цвета внутри, или если его листья выглядят длинными и тонкими.

Венерина мухоловка хорошо чувствует себя в кислой и влажной почве, которая должна иметь хороший дренаж. Избегайте использования обычной почвы для комнатных вазонов, которая может содержать удобрения.

Мухоловку лучше не поливать под корни, а поставить вазон с ней в блюдце или поддон с водой глубиной примерно 2-4 см. И вода из крана для полива не подходит. Нужна дождевая или дистиллированная вода.

Венерина мухоловка предпочитает температуру от 15 до 25 градусов, зимой она может выдержать минимальную температуру в 5 градусов.

Также важна хорошая циркуляция воздуха. Однако избегайте сквозняков.

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Хотя мухоловки плотоядные, они могут длительно не поедать насекомых (до двух месяцев). Если вы растите их на открытом воздухе, они получат достаточное количество пищи естественным путем. Если вы выращиваете венерину мухоловку дома, вам придется периодически кормить ее мухами или опарышами.

Запрещено кормить это растение любым мясом, продуктами из мяса, фруктами или сладостями.

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