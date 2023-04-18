Как выросли цены на коммунальные услуги: какие тарифы увеличились

По данным Госстата, в Украине с марта 2022 года по март 2023 года стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства выросла на 4,6%.

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Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 22,9%. На втором месте по удорожанию – услуги по уборке мусора, которые подорожали на 17%. Водоснабжение подорожало на 1,6%, услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%, канализация – на 1,2%, горячая вода и отопление – на 0,2%. Стоимость электроэнергии осталась неизменной, но природный газ подешевел на 0,4%.

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Однако с февраля по март стоимость услуг ЖКХ в Украине снизилась на 0,1%. Несмотря на это, отдельные услуги все же подорожали. В частности, стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 0,4%, услуг по уборке мусора – на 2,8%, услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%. Стоимость других услуг осталась неизменной, включая водоснабжение, канализацию, электроэнергию, газ, горячую воду и отопление.

Новый тариф на электроэнергию

По данным главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в Украине тариф на электроэнергию может возрасти в ближайшее время на 30-40%. Это означает, что стоимость одного киловатт-часа электроэнергии будет составлять 2,3-2,5 грн.

Другие источники, в частности, Цензор, указывают, что тарифы могут вырасти даже до 5,5 грн за киловатт-час. При этом повышение может быть проведено несколькими этапами.

Даже при таком росте тарифов рыночная стоимость электроэнергии для населения остается недостаточной для покрытия всех потребностей энергетиков. В частности, согласно правительственному собеседнику, сейчас с 7 грн за киловатт-час стоимость электроэнергии для населения примерно 1,3 грн за киловатт-час остается непокрытым долгом, для которого нет источников покрытия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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