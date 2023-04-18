Як зросли ціни на комунальні послуги: які тарифи збільшились

За даними Держстату, в Україні з березня 2022 року до березня 2023 року вартість послуг житлово-комунального господарства зросла на 4,6%.

Читайте також: Нові норми споживання для нарахування субсидій на комунальні послуги

Найбільше зросли тарифи на утримання та ремонт житла – на 22,9%. На другому місці за здорожчанням – послуги з прибирання сміття, які подорожчали на 17%. Водопостачання подорожчало на 1,6%, послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,5%, каналізація – на 1,2%, гаряча вода та опалення – на 0,2%. Вартість електроенергії залишилася незмінною, але природний газ здешевшав на 0,4%.

Відео дня

Проте, з лютого до березня вартість послуг ЖКГ в Україні знизилася на 0,1%. Попри це, окремі послуги все ж подорожчали. Зокрема, вартість утримання та ремонту житла зросла на 0,4%, послуг з прибирання сміття – на 2,8%, послуги з управління багатоквартирними будинками – на 0,2%. Вартість інших послуг залишилася незмінною, включаючи водопостачання, каналізацію, електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення.

Новий тариф на електроенергію

За даними голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, в Україні тариф на електроенергію може зрости найближчим часом на 30-40%. Це означатиме, що вартість одного кіловат-години електроенергії становитиме 2,3-2,5 грн.

Інші джерела, зокрема Цензор, вказують, що тарифи можуть зрости навіть до 5,5 грн за кіловат-годину. При цьому підвищення може бути проведено кількома етапами.

Навіть при такому зростанні тарифів, ринкова вартість електроенергії для населення залишається недостатньою для покриття всіх потреб енергетиків. Зокрема, згідно з урядовим співрозмовником, наразі з 7 грн за кіловат-годину, вартість електроенергії для населення, приблизно 1,3 грн за кіловат-годину залишається непокритим боргом, для якого немає джерел покриття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!