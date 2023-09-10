Как вытащить из замка сломавшийся ключ: лайфхак с ручкой

Ситуация, когда ключ ломается в замке, может произойти с каждым. Если вы оказались в такой неприятной ситуации и не можете вызвать мастера, существует простой лайфхак, который поможет вам вытащить отломанный ключ из замка.

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Этот метод поможет вам вытащить отломанный ключ без повреждения замка, пишет Телеграф. После этого вы можете обратиться к мастеру, чтобы изготовить новый ключ по полученному вами образцу. Не забудьте выполнять этот процесс осторожно, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Вот как это сделать:

Понадобится шариковая ручка. Извлеките стержень из ручки перед началом процесса. Осторожно разогрейте кончик ручки. Помните о мерах предосторожности, чтобы избежать ожогов и пожара. После разогрева ручку шариковой ручки прижмите ее плотно к видимому кончику отломанного ключа, который остался в замке. Подождите несколько секунд, чтобы расплавленный конец ручки приклеился к отломанному ключу. Резким движением выньте отломок ключа из замочной скважины.

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