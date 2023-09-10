Як витягнути із замка ключ, що зламався: лайфхак з ручкою

Ситуація, коли ключ ламається в замку, може статися з кожним. Якщо ви опинилися в такій неприємній ситуації і не можете викликати майстра, то існує простий лайфхак, який допоможе вам витягти відламаний ключ із замка.

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Цей метод допоможе вам витягти відламаний ключ без пошкодження замка, пише Телеграф. Після цього ви можете звернутися до майстра, щоб виготовити новий ключ за отриманим вами зразком. Не забудьте виконувати цей процес обережно, дотримуючись всіх необхідних заходів безпеки.

Ось як це зробити:

Знадобиться кулькова ручка. Вийміть стрижень з ручки перед тим, як розпочати процес. Обережно розігрійте кінчик ручки. Пам'ятайте про запобіжні заходи, щоб уникнути опіків і пожежі. Після розігріву ручку кулькової ручки притисніть її щільно до видимого кінчика відламаного ключа, який залишився в замкові. Зачекайте кілька секунд, щоб розплавлений кінець ручки приклеївся до відламаного ключа. Різким рухом витягніть уламок ключа із замкової щілини.

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