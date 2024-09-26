Как выжить зимой без тепла и света: рекомендации, чем запастись на случай затяжного блэкаута

Жителям Украины рекомендуют готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии зимой. Из-за дефицита генерации и военных угроз в этих городах могут происходить обесточения, которые продлятся до 16 часов в сутки.

Городские органы власти призывают заранее подготовиться к таким ситуациям, чтобы свести к минимуму возможные неудобства. В первую очередь в Киевской городской госадминистрации (КГГА) советуют запастись водой и продуктами, не требующими хранения в холодильнике или приготовления с использованием электроэнергии.

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Это могут быть консервы, сухие продукты, такие как сухофрукты и орехи, сублимированные каши и лапша быстрого приготовления. Воды следует иметь в запас минимум на три дня - по три литра питьевой воды и 10-12 литров технической на одного человека в сутки.

Что выбрать для блэкаута. Источник: КГГА

Что выбрать для блэкаута. Источник: КГГА

Кроме запасов пищи и воды, в КГГА рекомендуют подготовить ряд других вещей для удобства во время блэкаутов. В частности, стоит приобрести FM-радио на батарейках, которое позволит следить за новостями при потере мобильной связи или интернета. Также важно иметь фонарики, батарейки, свечи и газовые горелки для приготовления пищи.

Особое внимание следует уделить пожарной безопасности. Использование свечей и горелок требует осторожности, поэтому следует иметь дома огнетушитель и размещать его вблизи мест, где будет открыт огонь. Это поможет избежать пожаров в случае неожиданных ситуаций.

Для безопасности на улице в темное время суток рекомендуется носить светоотражающую одежду или ленты, что поможет уменьшить риск травм. КГГА также советует позаботиться о лекарствах — в домашней аптечке должны быть все необходимые препараты, поскольку доступ к медицинской помощи может быть затруднен.

Таким образом, подготовка к возможным отключениям электроэнергии поможет жителям украинских городов обеспечить себе минимум необходимых условий для комфортной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций.

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