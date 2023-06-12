Как защитить клубнику от вредителей: лайфхак с вилкой

Пластиковые вилки могут стать незаменимым помощником в борьбе с вредителями в вашем саду, особенно когда речь идет о защите клубники. Этот простой и экономичный метод рассказывается в Телеграмм-канале "Дача. Сад и огород".

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Если в ваш сад проникают нежелательные гости, жадно пожирающие растения, вам достаточно выкопать несколько пластиковых вилок в землю так, чтобы их зубцы были устремлены вверх. Это простой, но эффективный способ предотвратить доступ вредителей к вашим ценным растениям.

Однако использование пластиковых вилок имеет и другое практическое применение. Они могут быть использованы в качестве подпор для ягод клубники. Установите вилки вдоль рядов клубники, позволяя им поддерживать ветки с ягодами. Этот метод не только обеспечит поддержку растений, но и избегнет контакта плодов с почвой, сохраняя их чистыми. Кроме того, такая защита поможет уберечь урожай клубники от лягушек и других наземных вредителей.

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Использование пластиковых вилок является удобным и доступным способом защиты клубники на вашем огороде. Они помогут уберечь растения от вредителей, одновременно обеспечивая поддержку для ягод. Эффективность этого метода уже проверена многими садовниками. Итак, попытайтесь применить этот простой трюк и наслаждайтесь здоровым и богатым урожаем клубники на вашем огороде.

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