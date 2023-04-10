Как защитить рассаду от вредителей: народные средства от опытных огородников

Апрель – время для высадки в открытый грунт рассады. Однако на улице нежные побеги могут атаковать вредители и об урожаях придется забыть.

Защищать рассаду от вредителей могут помочь народные средства. Ими поделились опытные огородники в телеграмм-канале "Дача. Сад и огород".

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На дачных участках и огородах можно использовать кипяток, марганцовку, золу, мочевину и гашеную известь.

В частности, горячей водой можно избавиться от мучнистой росы, пятнистостей, освободить растения от тли, клещей и многих других садовых вредителей. Это делают ранней весной, пока побеги не начали активный рост. Температура воды во лейке должна быть около 80 градусов. Тогда на момент контакта с ветвями она их не обожжет.

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Марганцовка используется для обработки семян, клубней и луковицы. Ее раствором поливают посевы, чтобы не допустить распространения черной ножки.

Древесная пепел (зола) помогает избавиться от крестоцветных блошек и тлей. Утром разбрасывайте сухую золу тонким слоем под растениями, и насекомые их покинут. А когда пойдет дождь, зола начнет отдавать растениям содержащиеся в ней питательные вещества.

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Можно из золы приготовить отвар: 300 г золы залейте 2-3 л кипятка, кипятите 20 минут; дайте отстояться, процедите и долейте до 10 л. Этот отвар помогает избавиться от тлей и гусениц, а еще от мучнистой росы на крыжовнике.

Мочевина – это концентрированное азотное удобрение. Но и ее можно применять для защиты растений от парши – одной из самых вредных заболеваний в наших садах. За неделю-две до падения листьев опрыскивайте деревья 4,5-5% раствором мочевины. А опавшие листья – 7–10%. Этот раствор не должен попадать на растения.

Гашеная известь – его используют для нейтрализации кислых почв и как источник кальция для растений. Но оно еще способно оградить растения от улиток. Просто создайте вокруг участка, которому грозит приступ улиток (например, грядка с салатом или капустой), защитную полосу из извести. Чтобы расход материала уменьшить, а эффект усилить, рассыпайте ее не сплошной полосой, а двумя-тремя узкими строчками с расстоянием между ними 10-15 см.

Табачная пыль – на литр воды 80 г пыли, размешайте и настаивайте 24 часа. Раз в неделю орошайте рассаду – это поможет от мошек, тли и белокрылки.

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Яичная скорлупа поможет избавиться от медведки. Разотрите скорлупу в порошок, для запаха слегка смочите растительным маслом и внесите в почву в тех местах, где возможно появление этого вредителя.

А еще от тли и паутинного клеща поможет мыльный раствор. Растворите 3 столовых ложки хозяйственного мыла в 1 литре теплой воды. Омойте этим средством растения.

Настой чеснока с хозяйственным или дегтярным мылом – добавьте 2 столовых ложки масла, залейте водой (пол литра и оставьте в сутки. Затем использовать для опрыскивания – в расчете 2 столовые ложки на литр воды.

Напомним, что некоторые деревья нельзя высаживать у дома, поскольку они будут уносить энергию хозяев. Существует немало запретов на этот счет.

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