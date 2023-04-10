Як захистити розсаду від шкідників: народні засоби від досвідчених городників

Квітень – пора для висаджування в відкритий ґрунт розсади. Однак на вулиці ніжні пагінці можуть атакувати шкідники й про врожаї доведеться забути.

Захистити розсаду від шкідників можуть допомогти народні засоби. Ними поділилися досвідчені городники у Телеграм-каналі "Дача. Сад та город".

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На дачних ділянках та городах можна використовувати окріп, марганцівку, золу, сечовину та гашене вапно.

Зокрема, гарячою водою можна позбутися борошнистої роси, плямистостей, звільнити рослини від попелиці, кліщів та багатьох інших садових шкідників. Це роблять рано навесні, поки пагони не почали активний ріст. Температура води у лійці має бути близько 80 градусів. Тоді на момент контакту з гілками вона їх не обпече.

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Марганцівка використовується для обробки насіння, бульби та цибулини. Її розчином поливають посіви, щоб не допустити поширення чорної ніжки.

Деревний попіл (зола) допомагає позбутися хрестоцвітих блішок і попелиць. Вранці розкидайте суху золу тонким шаром під рослинами, і комахи їх покинуть. А коли піде дощ, зола почне віддавати рослинам поживні речовини, що містяться в ній.

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Можна із золи приготувати відвар: 300 г золи залийте 2-3 л окропу, кип'ятіть 20 хвилин; дайте відстоятися, процідіть і долийте до 10 л. Цей відвар допомагає позбутися попелиць і гусениць, а ще від борошнистої роси на аґрусі.

Сечовина – це концентроване азотне добриво. Але і її можна застосовувати для захисту рослин від парші – однієї з найшкідливіших хвороб у наших садах. За тиждень-два до падіння листя обприскуйте дерева 4,5-5% розчином сечовини. А опале листя – 7–10%. Цей розчин не повинен потрапляти на рослини.

Гашене вапно – його використовують для нейтралізації кислих ґрунтів і як джерело кальцію для рослин. Але воно ще здатна захистити рослини від слимаків. Просто створіть навколо ділянки, якій загрожує напад слимаків (наприклад, грядка з салатом або капустою), захисну смугу з вапна. Щоб витрата матеріалу зменшити, а ефект посилити, розсипайте її не суцільною смугою, а двома-трьома вузенькими рядками з відстанню між ними 10-15 см.

Тютюновий пил – на літр води 80 г пилу, розмішайте і настоюйте 24 години. Раз на тиждень зрошуйте розсаду – це допоможе від мошок, попелиці та білокрилки.

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Яєчна шкаралупа допоможе позбавитися капустянки. Розітріть шкаралупу в порошок, для запаху злегка змочіть олією і внесіть у ґрунт у тих місцях, де можлива поява цього шкідника.

А ще від попелиці та павутинного кліща допоможе мильний розчин. Розчиніть 3 столові ложки господарського мила у 1 літрі теплої води. Обмийте цим засобом рослини.

Настій часнику з господарським або дігтярним милом – додайте 2 столові ложки олії, залийте водою (пів літра та залиште на добу. Потім використати для обприскування – у розрахунку 2 столові ложки на літр води.

Нагадаємо, що деякі дерева не можна висаджувати біля будинку, оскільки вони забиратимуть енергію господарів. Існує чимало заборон щодо цього.

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