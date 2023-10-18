Какая хитрость позволит ограничить расход электроэнергии при использовании стиральной машины

Столкнувшись с растущими счетами за электроэнергию, многие начинают рационализировать использование своей бытовой техники. Чтобы сэкономить немного денег, пора заняться одним из приборов, потребляющих больше энергии – стиральной машиной.

Итак, чтобы сократить счета за электроэнергию, вот важный совет, который позволит вам избежать ненужных затрат. Умное использование стиральной машины не только обеспечит правильно очищенное и ароматное белье, но и сэкономит несколько дополнительных гривен. Об этом пишет Sante Plus.

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Прежде всего, нужно ограничить потребление стиральной машины. Если она плохо обслуживается и грязная, то может быстро потерять эффективность и стать более энергозатратной из-за скопления в ней плесени и накипи. Решить проблему можно, если очистить отсеки от моющих средств и кондиционера вовремя, чтобы избежать накопления отложений грязи или моющего средства.

Как очистить отсек для стиральных средств от плесени, остатков моющих средств и известкового налета?

Снимите дозатор моющего средства: откройте его, если бы вы собирались стирать, и резко потяните его на себя как можно дальше (будьте осторожны, не прикладывайте слишком усилия, чтобы не сломать его). На некоторых моделях можно просто нажать кнопку.

Снимите верхнюю часть отделения, чтобы облегчить чистку.

Поместите дозатор в таз, наполненный на ¾ уксуса и ¼ воды, на 30 минут.

Не забудьте также почистить мусорное ведро зубной щеткой, чтобы удалить остатки мусора.

Протрите отсек для моющих средств влажной тканью, прежде чем поставить его на место.

Для более убедительных результатов не забывайте также регулярно очищать барабан, резиновые уплотнители и фильтры стиральной машины. Для этого включите машину при высокой температуре (минимум 60°C) на 1-2 минуты. Не стесняйтесь проводить эту операцию хотя бы раз в месяц. Это удалит бактерии, остатки стирального порошка и неприятные запахи.

Как сэкономить, пользуясь стиральной машиной?

Поскольку для стирки необходимо нагреть воду, стиральная машина является одним из самых энергозатратных бытовых приборов. Возможно, вы этого не замечаете, но, когда вы проведете расчеты, вы поймете, что в конце каждого месяца это может стоить вам больших денег. В сочетании с неправильным использованием счет только увеличится.

Потребление электроэнергии стиральной машиной. Что вам нужно знать, это то, что стиральная машина может потреблять в среднем 191 кВтч в год (или примерно 16 кВтч в месяц и 0,5 кВтч в день).

Фактически в зависимости от выбранной программы цикл стирки может потреблять от 80 до 90% электроэнергии только для нагрева воды. Кроме того, стиральная машина может включаться несколько раз в день, особенно если у вас большая семья.

Как рассчитать энергопотребление вашей стиральной машины? Если вы хотите узнать больше о годовом потреблении электроэнергии вашей стиральной машиной, просто проделайте следующий расчет: Мощность стиральной машины (Вт) x количество часов в неделю x 52 недели (т.е. один год)/1000 = потребление кВтч.

Чтобы перевести кВтч в гривне, вам нужно знать цену кВтч электроэнергии и умножить ее на количество кВтч, потребляемого стиральной машиной.

Каково среднее потребление электроэнергии стиральной машиной?

1,33 кВтч для класса А;

0,95 кВтч для класса А+;

0,87 кВтч для класса А++;

0,82 кВтч для класса А+++.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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