Яка хитрість дозволить обмежити витрату електроенергії під час використання пральної машини

Зіткнувшись з дедалі більшими рахунками за електроенергію, багато людей починають раціоналізувати використання своєї побутової техніки. Щоб заощадити трохи грошей, настав час зайнятися одним із приладів, які споживають найбільше енергії – пральною машиною.

Отже, щоб скоротити рахунки за електроенергію, ось важлива порада, яка дозволить вам уникнути непотрібних витрат. Розумне використання пральної машини не тільки забезпечить правильно очищену та ароматну білизну, але й заощадить вам кілька додаткових гривень. Про це пише Sante Plus.

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Насамперед потрібно обмежити споживання пральної машини. Якщо вона погано обслуговується і брудна, то може швидко втратити ефективність і стати більш енерговитратною через скупчення в ній цвілі і накипу. Розв'язати проблему можна, якщо вчасно очищати відсіки від миючих засобів та кондиціонера, щоб уникнути накопичення відкладень бруду чи миючого засобу.

Як очистити відсік для пральних засобів від плісняви, залишків миючих засобів і вапняного нальоту?

Зніміть дозатор миючого засобу: відкрийте його, якби ви збиралися прати, і різко потягніть його на себе якнайдалі (будьте обережні, не прикладайте занадто зусиль, щоб не зламати його). На деяких моделях можна просто натиснути кнопку.

Зніміть верхню частину відділення для полегшення чищення.

Помістіть дозатор у таз, наповнений на ¾ оцту та ¼ води, на 30 хвилин.

Не забудьте також почистити відро для сміття зубною щіткою, щоб видалити залишки сміття.

Нарешті протріть відсік для миючих засобів вологою тканиною, перш ніж поставити його на місце.

Для більш переконливих результатів не забувайте також регулярно очищати барабан, гумові ущільнювачі та фільтри пральної машини. Для цього увімкніть машину при високій температурі (мінімум 60 ° C) на 1-2 хвилини. Не соромтеся проводити цю операцію хоча б раз на місяць. Це видалить бактерії, залишки прального порошку та неприємні запахи.

Як заощадити, користуючись пральною машиною?

Оскільки для прання необхідно нагрівати воду, пральна машина є одним із найенерговитратніших побутових приладів. Можливо, ви цього не помічаєте, але коли ви проведете розрахунки, ви зрозумієте, що наприкінці кожного місяця це може коштувати вам великих грошей. У поєднанні з неправильним використанням рахунок лише збільшиться.

Споживання електроенергії пральною машиною. Що вам потрібно знати, то це те, що пральна машина може споживати в середньому 191 кВтг на рік (або приблизно 16 кВтг на місяць і 0,5 кВтг на день).

Фактично, залежно від вибраної програми, цикл прання може споживати від 80 до 90% електроенергії тільки для нагрівання води. Крім того, ваша пральна машина може включатись кілька разів на день, особливо якщо у вас велика родина.

Як розрахувати енергоспоживання вашої пральної машини? Якщо ви хочете дізнатися більше про річне споживання електроенергії вашою пральною машиною, просто виконайте наступний розрахунок: Потужність пральної машини (Вт) x кількість годин на тиждень x 52 тижні (тобто один рік)/1000 = споживання кВтг.

Щоб перевести кВтг в гривні, вам потрібно знати ціну кВтг електроенергії та помножити її на кількість кВтг, яку споживає пральна машина.

Яке середнє споживання електроенергії пральною машиною?

1,33 кВтг для класу А;

0,95 кВтг для класу А+;

0,87 кВтг для класу А ++;

0,82 кВтг для класу А+++.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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