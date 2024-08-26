Какая категория граждан может не платить за доставку газа

Вопрос оплаты за доставку газа в Украину в последнее время стал актуальным для многих потребителей. Давайте разберемся подробнее, кто может быть освобожден от этой платы и как этого добиться. Об этом пишет 24 tv.ua.

Что такое плата за доставку газа?

Когда мы получаем счет за газ, мы видим две составляющие: стоимость самого газа и стоимость его доставки. Оплата за доставку – это плата за использование газовых сетей для транспортировки газа от поставщика в ваш дом.

Кто избавляется от оплаты за доставку газа?

Законодательство Украины предусматривает возможность освобождения от оплаты за доставку газа в определенных условиях. В частности, это касается потребителей, которые:

Не пользовались газом в течение длительного периода: Если ваше жилье было отключено от газоснабжения из-за повреждений сетей или по другим причинам, и вы не потребляли газ в течение значительного времени, то можете претендовать на освобождение от платы за доставку.

Если ваше жилье было отключено от газоснабжения из-за повреждений сетей или по другим причинам, и вы не потребляли газ в течение значительного времени, то можете претендовать на освобождение от платы за доставку. Имеются технические проблемы с газоснабжением: Если в вашем доме есть неисправности газового оборудования, препятствующие использованию газа, вы также можете быть освобождены от оплаты за доставку.

Как оформить освобождение от оплаты за доставку газа?

Для того чтобы оформить освобождение от оплаты за доставку газа, необходимо обратиться к своему газопоставщику с соответствующим заявлением. К заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие основание для увольнения (например, акт об отключении газа, справка о неисправности оборудования).

Что делать, если вы хотите полностью отказаться от газа?

Если вы решили полностью отказаться от использования газа, вам необходимо расторгнуть договор с газопоставщиком. После расторжения контракта вы больше не будете получать счета за газ, в том числе и за доставку. Однако следует помнить, что отключение от газоснабжения – это достаточно длительный процесс, требующий определенных формальностей.

Напомним, мы уже писали, будут ли отменять тариф "день-ночь" для двухзонных счетчиков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!