Яка категорія громадян може не платити за доставку газу

Питання оплати за доставку газу в Україні останнім часом стало актуальним для багатьох споживачів. Давайте розберемося детальніше, хто може бути звільнений від цієї плати та як цього досягти. Про це пише 24 tv.ua.

Що таке плата за доставку газу?

Коли ми отримуємо рахунок за газ, то бачимо дві складові: вартість самого газу та вартість його доставки. Оплата за доставку – це плата за використання газових мереж для транспортування газу від постачальника до вашого помешкання.

Хто звільняється від оплати за доставку газу?

Законодавство України передбачає можливість звільнення від оплати за доставку газу за певних умов. Зокрема, це стосується споживачів, які:

Не користувалися газом протягом тривалого періоду: Якщо ваше житло було відключено від газопостачання через пошкодження мереж або з інших причин, і ви не споживали газ протягом значного часу, то можете претендувати на звільнення від плати за доставку.

Якщо ваше житло було відключено від газопостачання через пошкодження мереж або з інших причин, і ви не споживали газ протягом значного часу, то можете претендувати на звільнення від плати за доставку. Мають технічні проблеми з газопостачанням: Якщо у вашому помешканні є несправності газового обладнання, які перешкоджають використанню газу, ви також можете бути звільнені від оплати за доставку.

Як оформити звільнення від оплати за доставку газу?

Для того, щоб оформити звільнення від оплати за доставку газу, необхідно звернутися до свого газопостачальника з відповідною заявою. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують підставу для звільнення (наприклад, акт про відключення газу, довідка про несправність обладнання).

Що робити, якщо ви хочете повністю відмовитися від газу?

Якщо ви вирішили повністю відмовитися від використання газу, то вам необхідно розірвати договір з газопостачальником. Після розірвання договору ви більше не будете отримувати рахунки за газ, у тому числі і за доставку. Однак, варто пам'ятати, що відключення від газопостачання – це досить тривалий процес, який вимагає певних формальностей.

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