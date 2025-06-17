Какая категория украинцев имеет право платить за коммуналку 50% стоимости

В Украине существуют социальные льготы, позволяющие отдельным категориям граждан оплачивать только 50% от стоимости коммунальных услуг. В первую очередь это касается семей военнослужащих.

Льгота в размере 50% действует как на коммунальные платежи, так и арендную плату за жилье. Об этом пишет 24 tv.ua.

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По информации Министерства по делам ветеранов, в число лиц, которые могут рассчитывать на такую помощь, входят:

Семьи погибших или пропавших без вести военных;

Семьи умерших защитников;

Семьи воспитывают трое и более детей.

Льгота распространяется на следующих членов семьи:

жена или супруг погибшего военнослужащего;

родители погибшего;

один из супругов;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;

другие иждивенцы, имеющие право на государственную помощь в связи с потерей кормильца.

Как оформить льготу

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо обратиться к:

ЦНАП;

территориального органа Пенсионного фонда;

или подать документы онлайн.

Необходимые документы:

заявление на получение льготы;

свидетельство о смерти или справка о пропаже без вести военного;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, рождении);

паспорт и идентификационный код;

заявление о включении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Когда могут отказать

Льгота может быть не предоставлена, если совокупный среднемесячный доход семьи за последние полгода (в расчете на одного члена семьи) превышает установленный государством порог для получения социальной помощи.

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