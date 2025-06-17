Яка категорія українців має право платити за комуналку 50% вартості

В Україні існують соціальні пільги, які дозволяють окремим категоріям громадян оплачувати лише 50% вартості комунальних послуг. У першу чергу це стосується родин військовослужбовців.

Пільга у розмірі 50% діє як на комунальні платежі, так і на орендну плату за житло. Про це пише 24 tv.ua.

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За інформацією Міністерства у справах ветеранів, до переліку осіб, які можуть розраховувати на таку допомогу, входять:

Родини загиблих або зниклих безвісти військових;

Родини померлих захисників;

Сім’ї, що виховують троє і більше дітей.

Пільга поширюється на таких членів сім’ї:

дружина або чоловік загиблого військовослужбовця;

батьки загиблого;

один із подружжя;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;

інші утриманці, які мають право на державну допомогу у зв’язку з втратою годувальника.

Як оформити пільгу

Щоб скористатися знижкою, необхідно звернутися до:

ЦНАПу;

територіального органу Пенсійного фонду;

або подати документи онлайн.

Необхідні документи:

заява на отримання пільги;

свідоцтво про смерть або довідка про зникнення безвісти військового;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження);

паспорт та ідентифікаційний код;

заява про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Коли можуть відмовити

Пільга може бути не надана, якщо сукупний середньомісячний дохід сім’ї за останні пів року (в розрахунку на одного члена родини) перевищує встановлений державою поріг для отримання соціальної допомоги.

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