Какая категория украинцев имеет право выйти на пенсию в 55 лет

В Украине существует возможность досрочного ухода на пенсию в 55 лет для определенных категорий граждан, несмотря на общеустановленный пенсионный возраст 60 лет. Эта опция доступна для тех, кто работал в специфических отраслях и имеет необходимый страховой стаж.

В 2024 году условия досрочного выхода на пенсию претерпели некоторые изменения, о чем информирует Пенсионный фонд Украины. Право на ранний выход на пенсию предоставляется лицам, длительное время занятым на производствах с вредными или тяжелыми условиями труда. Перечень таких профессий и должностей утвержден Кабинетом Министров. Об этом пишет khersononline.

Для получения права на досрочную пенсию необходимо отвечать определенным требованиям по стажу:

- мужчины: общий стаж не менее 30 лет, из них минимум 12 лет и 6 месяцев на тяжелых и вредных работах.

- женщины: общий стаж не менее 25 лет, из них минимум 10 лет на тяжелых и вредных работах.

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С 1 апреля 2024 г. вступила в силу новая норма закона, которая дает право на пенсию в 55 лет учителям с педагогическим стажем не менее 30 лет.

В страховой стаж включаются:

- все периоды трудовой деятельности

- обучение на стационаре

- военная служба

- уход за неработающей матерью за ребенком до 3 лет

Важно отметить, что периоды до 1 января 2024 зачисляются автоматически при наличии соответствующих документов. После этой даты учитываются только периоды, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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