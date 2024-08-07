Яка категорія українців має право вийти на пенсію у 55 років

В Україні існує можливість дострокового виходу на пенсію у 55 років для певних категорій громадян, незважаючи на загальновстановлений пенсійний вік 60 років. Ця опція доступна для тих, хто працював у специфічних галузях і має необхідний страховий стаж.

У 2024 році умови дострокового виходу на пенсію зазнали деяких змін, про що інформує Пенсійний фонд України. Право на ранній вихід на пенсію надається особам, які тривалий час були зайняті на виробництвах з шкідливими або важкими умовами праці. Перелік таких професій та посад затверджено Кабінетом Міністрів. Про це пише khersononline.

Для отримання права на дострокову пенсію необхідно відповідати певним вимогам щодо стажу:

- Чоловіки: загальний стаж не менше 30 років, з них мінімум 12 років і 6 місяців на важких та шкідливих роботах.

- Жінки: загальний стаж не менше 25 років, з них мінімум 10 років на важких та шкідливих роботах.

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З 1 квітня 2024 року набула чинності нова норма закону, яка надає право на пенсію у 55 років вчителям з педагогічним стажем не менше 30 років.

До страхового стажу включаються:

- Усі періоди трудової діяльності

- Навчання на стаціонарі

- Військова служба

- Догляд непрацюючої матері за дитиною до 3 років

Важливо зазначити, що періоди до 1 січня 2024 року зараховуються автоматично за наявності відповідних документів. Після цієї дати враховуються лише періоди, за які сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України.

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