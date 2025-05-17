Какая категория военнообязанных будет подлежать мобилизации с 1 июня

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) подпадают под общие правила мобилизации в Украине и имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные. Несмотря на изменение места жительства, переселенцы не освобождаются от необходимости встать на военный учет. Мобилизация проводится независимо от того, где человек находится — важно лишь, чтобы оно было зарегистрировано в соответствующем территориальном центре комплектования (ТЦК).

ВПЛ обязаны уведомить органы соцзащиты об изменении места жительства в течение 10 дней после прибытия. Если лицо возвращается к своему постоянному месту жительства, оно также должно заранее, по меньшей мере, за три дня, уведомить об этом органы, у которых оформлена справка ВПЛ. Впрочем, потеря личных или учетных документов из-за переезда или боевых действий не освобождает от ответственности — неявка в ТЦК расценивается как нарушение закона. Об этом пишет nv.ua.

После официальной регистрации как ВПЛ, граждане могут встать на военный учет в местном ТЦК, где вносятся их данные в военный реестр. Для этого требуются соответствующие документы. Если же лицо предоставляет ложную информацию для получения статуса переселенца, оно обязано компенсировать расходы государственного или местного бюджета, понесенные через реализацию его прав.

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На военную службу во время мобилизации могут призывать лиц, пригодных по состоянию здоровья, не имеют права на отсрочку и не исключены из военного учета. Это также касается:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с военным опытом;

лиц, ранее осужденных за нетяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности);

лиц, имеющих статус ограниченно подходящих или тех, кто должен повторно пройти медицинскую комиссию;

мужчин, которые были исключены из учета, но признаны годными во время военного положения;

уволенных в рамках "закона о люстрации", которых могут привлекать на военные должности без права занимать должности, подлежащие очищению власти.

Процедура мобилизации включает оповещение, прибытие в ТЦК, уточнение персональных данных, прохождение медкомиссии, проверку права на отсрочку, оформление документов и направление в места службы. Все эти действия регламентируются действующим законодательством и сопровождаются внесением данных в единый государственный реестр.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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